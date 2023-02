Найромантичніший день року вже завтра. Ви встигли скласти свій плейлист до 14 лютого? Якщо ні, то ми вам допоможемо – 24 Канал зібрав романтичні хіти, які гарно доповнять ваш святковий вечір кохання.

Романтичні пісні до Дня закоханих

Джамала – Любити

Українська співачка Джамала у пісня закликає любити й завжди вірити у свою кохану людину. І ми з нею повністю згодні. Тож, для чарівної атмосфери обов'язково додайте її до свого плейлиста.

Джамала – пісня "Любити": слухати онлайн

Wings – Hurts

Це неймовірно гарний трек – життєстверджуючий, ніжний і, звичайно ж, романтичний. До речі, кліп до пісні був знятий у Києві на Олімпійському стадіоні. Соліст співає: "Коли я втрачу себе посеред шторму, я буду кликати тебе". Лиш уявіть цей романтичний ранок чи вечір з коханою людиною під цю пісню.

Wings – Hurts: слухати онлайн



John Legend – "All of Me"

Ця після вражає своїми словами-зізнаннями у коханні. У приспіві автор співає до коханої – "Тому що все в мені любить всю тебе: кожен вигин твого тіла і кожну незграбність, всі твої ідеальні недосконалості". Тож, радимо увімкнути цю пісню на День закоханих, щоб створити романтичну атмосферу.

John Legend – "All of Me": слухати онлайн

Ed Sheeran – "Give Me Love"

Ця пісня ідеально підійде для романтичного вечора на День святого Валентина. Головна фраза композиції – "Дай мені любов, як ніколи не давала раніше, тому що останнім часом я прагну більшого".

Цікаво, що цей трек пролунав у популярному серіалі "Щоденники вампіра". Пісня прикрасила епізод 3 сезону про бал у домі вампірів Майклсонів – під неї танцювала головна героїня Єлена.

Ed Sheeran – "Give Me Love": слухати онлайн

Христина Соловій – Тече вода каламутна

Ця пісня у виконанні Христини Соловій – романтика. Ц ній є слова: "А я Іванка так любую, де зустріну, там цілую". Безперечно, ми не змогли обійти цю композицію увагою в плейлисті до Дня закоханих.

Христина Соловій – Тече вода каламутна: слухати онлайн

Квітка Цісик – Я піду в далекі гори

Це найвідоміша пісня Володимира Івасюка. Пісня – прониклива любовна лірика. Легендарну композицію в різні часи переспівали Назарій Яремчук, сам Володимир Івасюк, Віктор Павлик, гурти "Плач Єремії" тощо. Однак ми обрали саме чуттєву інтерпретацію неповторної Квітки Цісик.

Квітка Цісик – Я піду в далекі гори: слухати онлайн

Etta James – At Last

At Last – це легендарна пісня 1941 року, яка набула найбільшої популярності у виконанні американської блюзової та соул-співачки Етти Джеймс. Десятиліття минають, а композиція досі "бере за душу" під час кожного прослуховування.

Etta James – At Last: слухати онлайн

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You

"Я не можу відвести очей від тебе" – так звучать слова із приспіву цієї легендарної пісні. Таку фразу мріє почути кожна дівчина, тим паче – у День закоханих. Тож, радимо увімкнути її, аби створити романтичну атмосферу.

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You: слухати онлайн

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

Ця пісня написана в 1966 році, але вона має дуже цікаву історію. Ця композиція пролунала у виконанні самого автора та стала чи не головним хітом весіль та зізнань. А у 1992 році Майкл Болтон здобув за неї Греммі. Звісно, ми не змогли не додати цю оду коханню в нашу добірку.

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman: слухати онлайн

Shameless – Camila Cabello

Ця пісня сповнена любові. Співачка каже, що цей трек такий особливий: "Він дуже вільний, безстрашний, трохи нахабний. Він нагадує, що якщо ти закоханий у когось, необхідно діяти прямо зараз без сумнівів і побоювань".

Лірична, але періодами драйвова композиція ідеально впишеться у ваш плейлист для пристрасних вихідних з коханою людиною, поєднуючи в собі страждання і одкровення.

Shameless – Camila Cabello: слухати онлайн

Hozier – "Take Me To Church"

Ну, звісно, ми не можемо оминути і цієї пісні, адже вона ідеально впишеться до нашої романтичної підбірки. Тож, "на десерт" – "Take Me To Church". Текст пісні базується на метафорі — ліричний герой порівнює свої почуття до коханого з релігією. Українська версія пісні отримала назву "Веди мене в храм".

Hozier – "Take Me To Church": слухати онлайн



