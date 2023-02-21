21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Для украинцев этот день особенный, ведь с приходом великой войны язык стал оружием. Украинские звезды после 24 февраля не только перешли на государственную, но и перепели свои лучшие хиты – подробнее в подборке 24 Канала.

К слову Украинский – это круто: звезды, сознательно перешедшие на государственный язык с начала войны

Оля Полякова – "Королева ночі"

Артистка часто выступала с русскоговорящими песнями на концертах, но со временем начала добавлять все больше украинских треков. Также на выступлении в Киеве впервые прозвучал хит "Королева ночи" на украинском.

Оля Полякова – "Королева ночі": смотрите видео

Оля Полякова – "Чарівні очі"

В январе 2022 года Оля Полякова презентовала трек "Длинноногое счастье" вместе с Олегом Винником. Менее чем через год артистка перевыпустила трек на украинском языке под названием "Чарівні очі", но уже самостоятельно.

Оля Полякова – "Чарівні очі": смотрите видео

Quest Pistols – "Ти неймовірна"

Группа Quest Pistols, продюсером которой был Юрий Бардаш, недавно вернулась в украинский шоу-бизнес. Их премьера была довольно эффектной – музыканты перепели знаменитую песню "Ты Так Красивая" на украинском языке.

Quest Pistols – "Ти неймовірна": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева – "Різнокольорова"

Хит raznotsvetnaya входил в первый сольный альбом Нади Дорофеевой, но артистка решила его украинизировать. Артистка объявила конкурс на лучшую его адаптацию трека на украинском языке. Звезде послали более 1700 вариантов, среди которых она выбрала одну версию. Пока Надя не хочет работать над адаптациями, а создавать новое.

Надя Дорофеева – "Різнокольорова": смотрите видео онлайн

"Ляпис Трубецкой" – "Воїни Світла"

В 2014 году группа Ляпис Трубецкой выпустила песню "Воины света", которая стала неофициальным гимном Революции Достоинства. Теперь коллектив перепел ее на украинском языке, перевод осуществил Сергей Жадан.

"Ляпис Трубецкой" – "Воїни Світла": смотрите видео онлайн

"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі"

Еще одним русскоязычным хитом от зазвучавшего по-новому Сергея Михалка стал трек "Гарри". Это песня, вышедшая в 2015 году.

"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі": смотрите видео онлайн

Лилу45 – "Вісім"

Российская версия трека "Вісім" в свое время стала вирусной в тиктоке, а также была популярна среди русскоязычной аудитории, в том числе и враждебной. Лилу45 доказала, что является украинской певицей, а ее хит зазвучал новыми красками.

Лилу45 – "Вісім": смотрите видео онлайн