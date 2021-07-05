Промовистими фото поділились у соцмережах чимало зірок: Алессандра Амбросіо, Енріке Іглесіас, Кортні Кокс з Еністон та Кудров, Кортні Кардашян, Геллі Беррі та інші. Як пройшов святковий вікенд – дивіться далі.

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Алессандра Амбросіо

Для святкування Дня незалежності зірка обрала пікантний образ – суцільний білий купальник із зображенням прапора США. Біля басейну на території маєтку вона також тримала кульки у символічних кольорах стягу та мала сині окуляри.

"З Днем незалежності нас!" – написала модель.

Геллі Беррі

Американська акторка не лише відзначила свято на яхті, а й показала свого бойфренда – співака Вана Ганта. Вони були одягнені у зручні спортивні образи та мали в руках алкогольні напої.

Енріке Іглесіас

Іспанський виконавець відсвяткував День незалежності теж у колі сім'ї – разом з коханою Анною Курніковою та трьом дітьми – Люсі, Ніколасом та Мері. Вони відпочивали на яхті у водах США та веселились у басейні. Разом зі своїми старшими дітьми Енріке опублікував рідкісне фото.

Демі Мур і донька Румер

Колишня дружина Брюса Вілліса та її донька Румер разом відпочивають на грецькому острові Санторіні. Але навіть з Європи вони не забули привітати своїх земляків зі святом, катаючись на яхті.

"Щасливого Дня незалежності бажаємо із Санторіні!" – написала зіркова матуся Демі.

Кортні Кокс, Еністон та Кудров

Три зіркові подружки після виходу спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" не перестають збиратись разом у різні свята. День незалежності вони теж вирішили зустріти разом.

"Щасливого Дня незалежності. Цілуємо", – написала Кортні Кокс у своєму інстаграмі.

Ельза Госк

Модель хоч є родом із Швеції, але свою роботу та сім'ю вона вже давно облаштувала у США. Зірка відзначила 4 липня у вузькому колі – в компанії свого коханого Тома і маленької донечки Тулукки. Вони разом прогулялись спокійними вулицями міста.

"Веселого 4 липня", – написала зірка.

Джулія Робертс

Незважаючи на чутки про розлучення у 2020 році, Джулія Робертс 4 липня не лише святкувала головне американське свято, а й 19-ту річницю шлюбу. Разом з чоловіком Даніелем Модером вона опублікувала романтичне фото з морського узбережжя.

"19 років! Все лише починається", – написала акторка.

Кортні Кардашян

Головне свято у своїй країні відзначила світська левиця Кортні Кардашян. Зірка показала яскраві кадри з відпочинку біля океану, одягнувши купальник у символічних кольорах прапору США та панаму. Свій допис вона доповнила лаконічним "емоджі-прапором".