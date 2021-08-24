Святковий концерт на "Олімпійському" до Дня Незалежності: онлайн-трансляція

24 серпня 2021 , 21:00
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Джерело:

24 канал

День Незалежності – велика подія для історії нашої держави. У 2021 році Україні виповнюється 30 років, тож святкування з цього приводу задумали особливе. НСКА "Олімпійський" радо зустрічає усіх охочих розділити свято України, адже саме там відбувається один із найбільших врочистих концертів до Дня Незалежності.

До 30-річчя Незалежності України Офіс Президента організував головне святкове шоу на НСКА "Олімпійський", яке отримало назву "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". У цьому святковому концерті беруть участь більш ніж 30 відомих українських виконавців і гуртів.

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Відомо, що концерт є благодійним і всі кошти, вилучені з нього, підуть на розбудову Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

Святковий концерт до Дня Незалежності на НСКА "Олімпійський": дивитись онлайн

На сцені головної арени країни можна буде побачити не лише бездоганне шоу і хореографію, а й виступи таких естрадних зірок:

  • Сергій Бабкін
  • Iрина Білик
  • Олег Винник
  • Брати Гадюкіни
  • Валентин Дитюк
  • Тіна Кароль
  • Ніна Матвієнко
  • Арсен Mірзоян
  • Наталія Могилевська
  • Людмила Монастирська
  • Океан Ельзи
  • Віктор Павлік
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Олександр Пономарьов
  • Потап
  • Софія Ротару
  • Руслана
  • СКАЙ
  • СКРЯБІН
  • Христина Соловій
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JAMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Київський симфонічний оркестр
  • Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського

Цікаво, що виступити на концерті до Дня Незалежності України запросили співачку Софію Ротару, яка не нехтує давати шоу у країні-агресорці – Росії. Як раз перед врочистими святкуваннями, гастролерка Ротару давала концерт на відкритті "Нової хвилі" у Сочі.

Автор: Андріана Будиш