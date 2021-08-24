Святковий концерт на "Олімпійському" до Дня Незалежності: онлайн-трансляція
Джерело:24 канал
День Незалежності – велика подія для історії нашої держави. У 2021 році Україні виповнюється 30 років, тож святкування з цього приводу задумали особливе. НСКА "Олімпійський" радо зустрічає усіх охочих розділити свято України, адже саме там відбувається один із найбільших врочистих концертів до Дня Незалежності.
До 30-річчя Незалежності України Офіс Президента організував головне святкове шоу на НСКА "Олімпійський", яке отримало назву "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". У цьому святковому концерті беруть участь більш ніж 30 відомих українських виконавців і гуртів.
До слова "Коректно відмовились": хто з зірок не виступатиме на концерті до Дня незалежності
Відомо, що концерт є благодійним і всі кошти, вилучені з нього, підуть на розбудову Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.
Святковий концерт до Дня Незалежності на НСКА "Олімпійський": дивитись онлайн
На сцені головної арени країни можна буде побачити не лише бездоганне шоу і хореографію, а й виступи таких естрадних зірок:
- Сергій Бабкін
- Iрина Білик
- Олег Винник
- Брати Гадюкіни
- Валентин Дитюк
- Тіна Кароль
- Ніна Матвієнко
- Арсен Mірзоян
- Наталія Могилевська
- Людмила Монастирська
- Океан Ельзи
- Віктор Павлік
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Олександр Пономарьов
- Потап
- Софія Ротару
- Руслана
- СКАЙ
- СКРЯБІН
- Христина Соловій
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JAMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Київський симфонічний оркестр
- Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського
Цікаво, що виступити на концерті до Дня Незалежності України запросили співачку Софію Ротару, яка не нехтує давати шоу у країні-агресорці – Росії. Як раз перед врочистими святкуваннями, гастролерка Ротару давала концерт на відкритті "Нової хвилі" у Сочі.