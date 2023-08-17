З любов'ю в день народження: Руслана, Галич, Тополя та інші друзі з теплотою згадують Кузьму

17 серпня легендарному Андрію Кузьменку мало виповнитися 55 років, якби не страшна автокатастрофа, яка забрала його життя 8 років тому. Спеціально до особливої дати друзі Скрябіна поділилися теплими та зворушливими спогадами про нього.

Андрій став людиною, яка залишила слід у житті мільйонів українців. Він надихав, підтримував. Скрябін завжди був чесним перед собою та іншими, ніколи не брехав. Він продовжує жити у своїх піснях, які не втрачають актуальності й сьогодні.

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У чому феномен легендарного Кузьми? Спеціально для 24 Каналу відповідь на це питання дали його друзі та колеги, яким пощастило познайомитися та попрацювати з Андрієм.

Іншого такого ще не з'явилося, – Ігор Кондратюк про знайомство та роботу з Кузьмою

Знайомство Ігоря з Андрієм відбулося на зйомках другої пілотної програми проєкту "Шанс" влітку 2003 року.

Перший пілотний проєкт цього, колись легендарного, шоу я вів з Ольгою Горбачовою, але потім ми вирішили, що ведучі мають бути іншими. Бажано – співак і співачка. Тому на другий випуск запросили Кузьму та Наталку Могилевську. Тоді Андрій працював на телеканалі М1, відрізнявся яскравою манерою ведення та оригінальністю мови,

– поділився спогадами Кондратюк.

У Скрябіна був контракт з М1, але генеральний продюсер "Інтера", де транслювали "Шанс", – Влад Ряшин вмовив власника М1 Миколу Баграєва відпустити Андрія на рейтинговіший канал. Так Кузьма став ведучим однієї з найпопулярніших програм на українському телебаченні.

Я запам'ятав, як Кузьма якось мені сказав: "Як я вам вдячний за те, що я до "Шансу", і з його появою – це зовсім інші люди",

– пригадав Ігор.



Кондратюк, Могилевська на Кузьма на "Шансі" / Фото з відкритих джерел

Одна з останніх зустрічей Ігоря та Андрія відбулася в Болгарії. Кузьма легко заводив друзів у будь-де, не стала винятком і ця країна. Тож у знайомого болгарина він купив вино, яким разом з Кондратюком смакував на балконі.

"Тоді Андрій запитав: "Ігорку, чим будеш займатися на пенсії?". "Хто зна", – кажу. "А я, – каже він, – сидітиму ось так на балконі, дивитимусь на море, і, потягуючи винце, писатиму книги", – пригадав ту розмову Кондратюк.

Зараз друзям точно було б про що поговорити. Ігор зізнається, якби була можливість, то обов'язково сказав би Андрію, щоб був обережним на тому повороті. А ще, йому дуже цікаво було б послухати пісні Скрябіна про теперішню війну. У своїй творчості Кузьма точно закарбував би те, через що проходить зараз український народ.

Гурт "Скрябін" був недооцінений, – Тарас Тополя про передчасну смерть Кузьми

в тому, що він був надзвичайно талановитим, і це визнавали навіть ті, кому його творчість і манера ведення були не до вподоби. Його непересічний багатогранний талант (співак, композитор, телеведучий, письменник) вкупі з простотою і шармом створили цей феномен. Іншого такого ще не з'явилося…. Слухаю його пісні, згадую, сумую…"

Зараз "Антитіла" – один з найпопулярніших колективів на українській сцені, а в далекому 2007 хлопці були одними з учасників проєкту "Шанс". Саме там вони познайомилися з Андрієм Кузьменком, який розгледів у музикантах потенціал і надихнув рухатися далі.

Лідер гурту Тарас Тополя зазначає, що стиль життя Кузьми, ідеї, які він відстоював у своїх численних інтерв'ю, були порадами для молодих артистів. Для багатьох прихильників Андрій став прикладом талановитого музиканта, справжнього патріота, люблячого сина, чоловіка та батька.

Знаю, що мама мріяла, щоб Андрій став стоматологом. Думаю, він довів, що іноді маму не треба слухати (сміється – 24 Канал),

– жартома зазначив Тополя.

Загибель Кузьми сколихнула всю Україну. Він досі живий у своїх піснях, які не втрачають актуальності десятки років, продовжує жити у творчості колег. Андрій був тією людиною, яка залишила слід у житті мільйонів. На жаль, багато хто зрозумів це лише після його смерті.

в його настанові для всіх нас. Гурт "Скрябін" був недооцінений за життя Андрія. Його швидка, передчасна смерть – приклад і настанова для українського народу: любити і цінувати митців за життя"

"Антитіла" – "Люди як кораблі": дивіться відео онлайн

Мене вразив такий підхід, – Vlad Darwin про співпрацю з Кузьмою

Влад Дарвін познайомився з Кузьмою, коли той працював ведучим на М1. Тоді молодий артист прийшов до легендарного Скрябіна на ранкове інтерв'ю. Страшенно хвилювався, не міг двох слів зв'язати.

Він всіляко підтримував мене, жартував, робив все, щоб я відчував себе впевненим. Зазвичай, ведучим байдуже, але він тримав баланс між моєю скутістю та своїм лідерством,

– пригадав той день Влад.

Згодом вони працювали на одній студії звукозапису – клавішник "Скрябіна" Костянтин Сухоносов робив аранжування до "ранніх" пісень Дарвіна. Одного разу, коли вони креативили, приїхав Андрій і сказав, що з Владом Костя працює навіть краще, ніж зі своїм колективом.

А потім додав: "Працюйте, це правильно, це розвиває нас всіх". Мене вразив такий підхід. Знаєте, великі артисти не дуже полюбляють, а іноді навіть чинять опір, коли люди з їхньої команди працюють десь на сайд-проєктах. Андрій був іншим. Ці його слова й стали головною порадою в житті. Не варто ревнувати. Треба ділитися. Команду не можна втримувати силою або обмежувати її творчі проєкції. Їй треба давати свободу, любов і підтримку,

– поділився артист.



Андрій Кузьменко / Фото з відкритих джерел

Кузьма розгледів талант у багатьох музикантах, серед яких був і Влад. Андрій навіть запропонував йому стати режисером кліпу "Дельфіни".

"Я побоявся брати на себе відповідальність, адже майже не мав досвіду режисера. Тоді познайомив його з хлопцями, які екранізували "Дельфінів". Це була остання відеоробота Кузьми. Чи жалкую я, що відмовився? Напевно, так. Але для мене це урок: хапайся за будь-яку унікальну можливість, яку дарує тобі доля. Можливо, вона остання", – зізнався Влад.

"Скрябін" – "Дельфіни": дивіться відео онлайн

Улюбленою піснею Дарвіна є "Остання сигарета". Андрій показав її колезі, коли вони курили біля дверей студії: "У мене мурахи по шкірі були. Таким чуттєвим, глибоким, справжнім я назавжди запам'ятаю Кузьму".

"Скрябін" – "Остання сигарета": дивіться відео онлайн

А в кліпі "Говорили і курили" Влад взагалі зіграв головну роль.

"Скрябін" – "Говорили і курили": дивіться відео онлайн

Усі тексти Андрія Кузьменка є дуже щирими, чесними, вміють розчулити. Зокрема пісня про маму, яку він дуже любив. Влад Дарвін пригадав, як Ольга Михайлівна героїчно трималася на церемонії прощання та похороні сина.

Того дня до неї підходили сотні, може навіть тисячі людей, які дякували за сина. Для всіх вона знаходила слова у відповідь, кожному дивилася в очі. Я вагався, чи підходити, бо ми не були знайомі. Та все-таки наважився підійти, висловити співчуття та повагу. Вона не просто подякувала, а обійняла, відчула щирість моїх слів. Це до сліз зворушило,

– пригадав Влад.

5 лютого Україна попрощалася з Андрієм Кузьменком, але він продовжує жити у своїх піснях. Зараз дуже бракує таких самодостатніх особистостей зі стержнем, які однаково гідно тримаються як перед мільярдером, так і перед селянином, яких не псують гроші чи їх відсутність, слава та хейт. Таким людям довіряють. На думку Влада, зараз є дуже мало представників масової культури, які не розтратили соціальний кредит довіри.

"Він – той самий "чоловік зі сталі та оксамиту", про яких пишуть в підручниках з психології. Він був мужнім і чуттєвим – це велика рідкість для чоловіка", – підкреслив Влад.

в тому, що він не обманював. Пам'ятаю, як у 2014 році я запросив його долучитися до свого all-stars проєкту "Мости над Дніпром". Він відмовився, сказавши: "Я тебе люблю. Я можу з тобою зробити окремий проєкт, але співати пісні, які не відчуваю, не буду"



Андрій Кузьменко / Фото з відкритих джерел

Познайомилися і одразу стали друзями, – Руслана про дружбу з Кузьмою

Руслана та Кузьма познайомилися на "Студії Лева" у Львові. Тоді Україна тільки-тільки здобула незалежність. На всю країну було тільки три великі професійні студії – "Комора" в Києві, ще одна студія в Кіровограді, і, власне, "Студія Лева" у Львові. Переважно вся тодішня рок-музика писалася на цій "Студії Лева".

На "Студії Лева" я познайомилася не лише з Кузьмою, а й зустріла там свого чоловіка Сашу Ксенофонтова. Саша якраз і записував Кузьму. Я бачила повністю, як Андрій працює, як вони (Кузьма, Ростик і Шура) з Сашею сиділи ночами й вивіряли саунд, біти, баланси. Електронної музики в Україні тоді ще не було, або ми просто її не могли почути в загальнодоступних джерелах. Кузьма був першопроходцем. Це були перші гучні твори української електронної музики… Кузьма дуже любив Depeche Mode,

– пригадала артистка.



Руслана і Кузьма / Фото з фейсбуку співачки

Руслана зазначає, що "рання" музика Кузьми дуже відрізняється від того Скрябіна, яким його вже запам'ятала масова аудиторія.

"Взагалі в Кузьми можна виділити кілька етапів змін музичного іміджу. Я познайомилася тоді з тим "першим" Кузьмою – романтичним, електронним, трошки депресивним і водночас дуже натхненим… Коли тоді Кузьма виходив на сцену, у нього навіть інша манера поведінки була. Він завжди був красивим і ефектним на сцені, але молодий "ранній" Кузьма зривав шалені оплески, на концертах багато дівчат просто верещали як на "Бітлах" чи "Ролінгах" у 60-ті", – розповіла виконавиця.

Ми зустрілися на "Студії Лева". Познайомилися і одразу стали друзями,

– підкреслила Руслана.



Руслана і Кузьма / Фото з фейсбуку співачки

Як музикант Андрій "підкупив" колегу своєю жагою до експериментів. Тоді він експериментував сміливо і було видно, що не дбає ні за попсу, ні за комерцію. Те саме робила і Руслана.

"Моя перша пісня "Ти", і пісня "Шось зимно" з альбому "Мова Риб" Кузьми писалися в один час в одному місці. Там же писалися "Птахи". До речі, Кузьма часто звертався до мене і я "писала" для нього бек-вокали, робила різні вокальні гармонії. Ми багато експериментували – він над своєю музикою, я над своєю. І це нас об'єднало. Ще раз повторюся: ми не переймалися тим, чим зараз всі часто переймаються. Всі думають про те, як це буде продаватися, як це набиратиме перегляди і "лайки". Ми ж тоді не думали ні про "лайки", ні про гроші, ні про корпоративи. Ми взагалі не намагалися "лапати кон'юнктуру". Ми повністю віддавалися творчості й своїм мріям. Ще раз скажу: Україна тоді тільки здобула незалежність і у Львові була зовсім інша атмосфера. Навіть зараз Львів не має тієї атмосфери, яку він мав тоді", – пригадала Руслана.

"Скрябін" – "Шось зимно": дивіться відео онлайн

"Він мене завжди смикав: "Чуєш, мала, що треба робити, щоби бути таким струнким, як ти?". Він завжди це любив говорити. І він завжди говорив: "Чуєш, мала, ходи, поржемо". Він завжди називав мене "мала". Я не знаю, чому. І оця класична фраза "Чуєш, мала, ходи, поржемо". "Поржати" з Кузьмою… Більше й не було з ким ржати. Реально від душі й так, щоби на все життя, посміятися можна було тільки з Кузьмою. І я це з ним робила. У мене Андрій завжди асоціювався з найкращим станом і настроєм, який тільки людина може переживати – позитив. Тому я болісно переживала всі його проблеми. Коли бачила його засмученим, то теж мала поганий настрій. Я його завжди сприймала як брата, намагалася бути з ним на одній хвилі. Кузьма завжди мав особливий, піднесений стан… І оце його "Чуєш, мала, йдемо, поржемо" ­– цієї фрази вже було достатньо, щоби "поржати"… просто так і без причини", – розповіла артистка.

А яка історія, пов'язана з Кузьмою, для вас є найзнаковішою?

"Та що тут навіть думати… "Зеленка" в Дніпрі. ("зеленкою" артисти називають завершальний концерт туру, який за правило супроводжується не образливими жартами артистів один над одним, але так, щоби це залишалося непомітним для глядача – 24 Канал). У нас був спільний тур з Кузьмою у 2012 році до Євро-2012. Кузьма в тому числі був ведучим цього туру.

Він знав, що я дотримуюся строгої дієти, нічого не їм. Завжди мене підколював цим. "Чуєш, у мене тут на животі трохи назбиралося, можна я тобі віддам", – завжди ржав з мене. Так от, у Дніпрі, вже вкінці, коли я виступила, Кузьма вийшов на сцену з тортом і каже: "Це тобі, мала, за те, що ти не жереш". І при всіх той торт мені в лице… Вимастив мене повністю тим тортом. І все – я мусила облизуватися, бо йшла пряма трансляція. Це все було на очах у багатотисячної публіки. Я ніколи тепер не забуду, як мене Кузьма тортом нагодував. Це, напевно, перший і останній раз в житті, що я їла торт на сцені", – з усмішкою пригадала Руслана.

Для мене Кузьма – це "Птахи". Це пісня, яка, мабуть, найбільше про самого Кузьму. Він вмів літати. І він всіх нас завжди кликав літати. Просто не всі чули його справжні заклики. Він багато написав такого, що ми змогли почути тільки після його смерті. Ми не завжди заглиблювалися в те, що він нам говорив. За його чарівною посмішкою, люди не завжди вдавалися до його надзвичайно глибокого погляду і глибоких слів, які він ніс. Якщо всі переслухають пісню "Птахи", як і весь альбом, то зрозуміють те, що все життя намагався сказати нам Кузьма,

– наголосила співачка.

"Скрябін" – "Птахи": дивіться відео онлайн

Ні для кого не секрет, що Андрій обожнював маму. Руслана розповіла, що Ольга Михайлівна була для сина найкращим другом.

"Я розуміла, як він любив свою маму не через його спілкування з Ольгою Михайлівною, а й через те, як він з моєю мамою спілкувався. Так, як він мою "маман" обожнював, як вони удвох "ржали" – це треба було ще бачити… Одразу було помітно, що в Андрія особливе ставлення до батьків. Взагалі у нас на Заході Україні окремий культ сім'ї – стосунки між батьками і дітьми культивуються настільки, що можливо людям, які виховувалися у "совковій парадигмі" це й не завжди зрозуміло. Між батьками і дітьми істинно дружні стосунки. Найбільший друг для нас – це мама. Для мене мама – це мій найбільший друг. Я бачила, що для Андрія його мама теж найбільший друг.

Я бачила очі мами Андрія, коли ми прощалися з Андрієм… Тоді в її очах було видно, як сильно Андрій її любив. Це було видно у її погляді. Було видно, що вона була зігріта його любов'ю.



Мама Андрія – Ольга Михайлівна / Фото Анастасії Зазуляк, 24 Канал

Андрій взагалі настільки любив мам, що він мою маму любив, як і свою. Він просто обожнював слово "мама". Тому в нього є "Мам". Для нього слово "мама" завжди було святим. І це такий респект! Дуже рідко таке зустрінеш у житті. Не те, щоби серед артистів, а взагалі. Серед моїх друзів і знайомих не так багато людей, які так обожнюють свою маму. Для мене мама – теж все. У мене мама на першому місці. Не просто як слово, а як людина, як друг. Вона для мене все. Я і мама – ми залишилися одним цілим. Я відчувала, що для Андрія так само.

Був момент в житті Андрія досить важкий, пов'язаний з політикою. І коли його мама це болісно переживала, у нього серце краялося. Андрій був людиною, який повністю належав своїй мамі", – розповіла виконавиця.

в його очах… Достатньо було подивитися в його очі й можна було зрозуміти, що таке душа. Андрій у мене асоціюється з одним словом – душа. Це така душа… І мені дуже шкода, що я не можу його обняти. Єдине, щоби я хотіла, – це просто підійти й обійняти його. І просто отак постояти хвилину. Мені цього було б достатньо. Цього дійсно сильно не вистачає. Тому моє серце зараз його обіймає сильно і сильно. Я впевнена, що всі слова, які я сказала, Андрій почув"



Руслана і Кузьма / Фото з фейсбуку співачки

Я дуже сильно люблю його, – Женя Галич про цікаве знайомство та подорож з Кузьмою

Лідер гурту O.Torvald познайомився з Андрієм Кузьменком у 2001 році на одному з фестивалів. В обох артистів була діарея, Кузьма запропонував Жені воду та сухарі, щоб у них була "спільна дієта". А після цього вони проговорили весь вечір, багато жартували, грали на гітарі. Так розпочалася справжня дружба.

"Скрябін" і Женя Галич – "Бультер'єр": дивіться відео онлайн

До 2009 року Галич жодного разу не бував за кордоном. Андрій тоді запропонував разом поїхати в Ригу, Краків та Берлін. Допоміг зробити закордонний паспорт, відкрити візу, подбав про все. І вони вирушили в мандрівку, яку Женя запам'ятав на все життя.

Якщо в мене була б можливість поговорити з Кузьмою, щось йому сказати, я б подякував за все те, що він для мене зробив, адже він був моїм другом. Я дуже сильно люблю його. І він давав багато порад, був справжнім. Це людина, яка ніколи не брехала мені. Він ніколи не брехав про те, що робить і чим займається. Його поради завжди були корисні. Сумую за ним,

– зізнався музикант.

А порада Кузьми, яку Женя виокремив для себе та йде з нею по життю, дуже проста: "Жека, перестань брехати сам собі. Роби те, що ти дійсно хочеш. Не підлаштовуйся і роби так, як ти хочеш. Бо те, що ти зараз записав, – це адаптована х*рня".

"Скрябін" – "Той прикрий світ": дивіться відео онлайн

Іван, тільки навпаки, – Ivan NAVI про те, як Кузьма придумав йому псевдонім

У 2015 році Андрій був членом журі шоу "Співай як зірка". Іван був учасником цього проєкту, після виступу підійшов до Кузьми, щоб сфотографуватися. Артист радо погодився. Ба більше, дав свій номер телефону і запросив на пиво. Тоді Іван сумнівався, що Скрябін згадає його, однак дарма. Згодом вони все-таки зустрілися, і, як виявилося, легендарний музикант слідкував за творчістю свого колеги, який лише починав музичний шлях. На той час Іван активно записував кавери.

Він сказав: "Це все добре, але давай щось своє. Я тобі навіть псевдонім придумав, будеш NAVI". Кажу: "А чого NAVI?". "Іван, тільки навпаки, – пояснив Кузьма. – У тебе складне прізвище для сцени (Сяркевич – 24 Канал), язик можна зламати",

– пригадав виконавець.



Андрій Кузьменко / Фото Ukrinform

Відтоді Іван старається сповідувати життєві цінності Андрія, бути максимально простим, як і він. Скрябін завжди казав, що на сцені ніколи не потрібно грати. У житті та на сцені потрібно бути однаковим, бо глядачі все бачать і розуміють.

в його чесності, відвертості. Я вважаю, що це геніальний автор, тексти деяких його пісень справді можуть здатись пророчими. У нас не так багато артистів, які пишуть настільки змістовні та водночас глибокі тексти. І вони актуальні завжди"

"Скрябін" – "Люби до смерті": дивіться відео онлайн

Завжди був відвертим з собою, – ROXOLANA про важливість творчості Кузьми

ROXOLANA не була знайома з Андрієм Кузьменком особисто. Але вважає, що вся творчість та життя Скрябіна - величезний збірник важливих цитат. Найбільше їй запам'ятався вираз "відсутність нещастя – то вже щастя".

Пісня, яка в мене асоціюється з Кузьмою – це, звісно ж, "Люди як кораблі". Крім того, що це справді моя улюблена пісня ще з дитинства, рівно рік тому ми з командою її переспівали. У відеороботі на неї знялись не професійні актори, а волонтери, медики та переселенці з окупованих територій. Також цим треком я часто закінчую виступи.

"Скрябін" – "Люди як кораблі": дивіться відео онлайн

ROXOLANA додала, що якби мала можливість поспілкуватися з Андрієм, то хотіла б "просто посидіти на кухні і щиро поговорити". Поспілкуватися про життя чи звичайні прості теми. Їй було б цікаво поговорити про дитинство Кузьменка, адже вона виросла в Брюховичах, де жили батьки артиста. ROXOLANA визнає, що смерть Андрія Кузьменка – одна з найбільших культурних втрат України.

Він завжди був за українську культуру, при чому за українську культуру в такому масовому зрозумілому прояві. Він завжди її популяризував і показував, що українська пісня, українська мова – це круто. Коли йдуть люди, які дійсно серцем і душею люблять свою країну, мову і культуру – це справді велика втрата.

Умів бути рідним і близьким для незнайомих людей, – Злата Огнєвіч про феномен Кузьми

в тому, що він ніколи не зраджував своїм принципам і поглядам. Він завжди був відвертим з собою, і оця відвертість, справжність – це те, що він вкладав у свою творчість і поширював. Які б не були часи, щоб там не було в моді, які б не були уявлення про те, якими мають бути суперзірки шоубізнесу, він показував себе максимально чесним, навіть коли це трушність не була в моді, і при цьому був суперзіркою. От мені здається, що саме в цьому парадоксі – феномен Кузьми".

Співачка Злата Огнєвіч не мала дуетів з Андрієм Кузьменком, але взяла участь у записі нової версії відомої пісні "ВодаВогонь", композитором якої є музикант Олексій Зволинский, а автором слів – Андрій Кузьменко. Та артистка розповіла, що їй з Кузьмою асоціюється пісня "Старі фотографії".

Вона завжди мені подобалась, а зараз набула іншого, глибшого сенсу. Домівки, які залишають люди, рятуючись від війни, зберігають спогади про ціле життя, мрії, досягнення… Фото – як відбиток тих, кого з нами вже нема.

"Скрябін" – "Старі фотографії": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч радить почитати книги Андрія Кузьменка, щоб зрозуміти його та відчути голос поряд.

Мить, яка нагадує дитинство, – YAROMIYA про знайомство з Кузьмою

у тому, що він умів бути рідним і близьким для незнайомих людей. Ось таким, ніби ти його вже давно знаєш і готовий довіритись та розповісти усе своє життя".

Виконавиця YAROMIYA знайома з Андрієм Кузьменком особисто. Тоді вона працювала в лікарні у місті Сколе Львівської області. Тоді в медзаклад потрапила зірка, яку відвідував музикант. Тоді всім медикам хотілося познайомитися з Кузьмою – їй також пощастило.

Знайомство було щирим, справжнім, дуже львівським (повірте, це було особливе знайомство). Розуміють цю атмосферу лише львівʼяни. Мить, яка нагадує дитинство, нагадує лише справжні емоції. Пам'ятаю, він був дуже людяним і щирим! Ще маю автограф, який для мене здобув хороший знайомий, знаючи моє захоплення Кузьмою.

YAROMIYA ділиться, що найбільше пам'ятає пісню "Скрябіна" про маму. Вона надихнула співачку теж написати трек про найріднішу.

"Я пам'ятаю одне, коли я працювала в медицині, я й гадки не мала, що буду артисткою і також оберу такий самий творчий шлях. Повірте, бути медиком і артистом – це, як інь і янь. Але це круто! Адже цю справу продовжую досі", – зізналась артистка.

"Скрябін" – "Мам": дивіться відео онлайн

До слова, Андрій Кузьменко теж був медиком та навчався у тому самому закладі, що й YAROMIYA. Вона пригадує артиста толерантним, чуйним, стриманим і щирим.

Якби у YAROMIYA була можливість поговорити з Андрієм, ось, що вона б йому сказала: "Ти найкращий! Твої пісні – в саме серденько!". Співачка також відповіла, чому смерть Кузьменка – така велика втрата для країни.

Це важко усвідомити. Чесно, я в це досі не вірю, в моїй душі він живий. І пісні та меседжі його також. Я багато треків наспівую і часто чую їх на радіо. А це означає одне: Кузьма – легенда!

"Скрябін" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн