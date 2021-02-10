Знаменита британська модель Демі Роуз розбурхала уяву шанувальників новим пікантним фото. Вона позувала в жовтій сукні з відвертим декольте й засвітила величезні груди.

Сексапільна британка Демі Роуз не припиняє тішити 15-мільйонну аудиторію численними еротичними світлинами. Днями вона вкотре розбурхала мережу новими кадрами.

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Демі Роуз засвітила декольте

Відома британська модель поділилась з прихильниками черговою серією світлин з Іспанії. Зірка часто відпочиває на елітних курортах, де бере участь в розкішних фотозйомках. Вона позувала біля дерева, тримаючи в руках лимони.

Перед об'єктивом Демі Роуз постала в довгій жовтій сукні на тонких бретелях. Відверте та глибоке декольте вдало підкреслило великі груди моделі, що завело мережу. Корсет на поясі зав'язувався тонкими стрічками на спині. Це дозволило знаменитості похизуватися тендітною талією.

Пікантний образ Демі доповнила масивними сережками-кільцями та каблучкою з великим коштовним каменем. Темне волосся вона зібрала ззаду в пучок й випустила кілька пасем, які вклала хвильками. Перчинки додав і фірмовий макіяж Роуз. Модель підкреслила очі стрілками, а щоки – рум'янами. Губи Демі Роуз нафарбувала нюдовим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз