Знаменитая британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новым пикантным фото. Она позировала в желтом платье с откровенным декольте и засветила огромную грудь.

Сексапильная британка Деми Роуз не прекращает радовать 15-миллионную аудиторию многочисленными эротическими фотографиями. На днях она в очередной раз взбудоражила сеть новыми кадрами.

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Деми Роуз засветила декольте

Известная британская модель поделилась с поклонниками очередной серией фотографий из Испании. Звезда часто отдыхает на элитных курортах, где участвует в роскошных фотосъемках. Она позировала у дерева, держа в руках лимоны.

Перед объективом Деми Роуз предстала в длинном желтом платье на тонких бретелях. Откровенное и глубокое декольте удачно подчеркнуло большую грудь модели, которое взбудоражило сеть. Корсет на поясе завязывался тонкими лентами на спине. Это позволило знаменитости похвастаться хрупкой талией.

Пикантный образ Деми дополнила массивными серьгами-кольцами и кольцом с большим драгоценным камнем. Темные волосы она собрала сзади в пучок и выпустила несколько прядей, которые уложила волнами. Перчинки добавил и фирменный макияж Роуз. Модель подчеркнула глаза стрелками, а щеки – румянами. Губы Деми Роуз накрасила нюдовым блеском.

Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз