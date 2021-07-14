Знаменитості все частіше публікують фотографії з відпусток, позуючи у пляжних образах. Демі Роуз вже тривалий час живе на спекотному острові, тому ледь не щодня поширює гарячі світлини в мережі.

Гаряче Демі Роуз показала сексуальне тіло в прозорому боді з розрізами: фото 18+

Новий відвертий look Демі Роуз

Днями зірка сексуально позувала перед об'єктивом. Вона еротично вигнулася, сидячи на лавці. Для прогулянки в літній день знаменитість обрала костюм ніжно-зеленого кольору. Вбрання складалося з мініспідниці та топу з надзвичайно глибоким декольте. Такий look підкреслив усі принади розкішного тіла моделі, особливо її величезні груди.

Волосся Демі вклала у легкі хвильки й з двох боків заплела косички, які прикрасила фіолетовими квітами. На обличчі зірка зробила легкий макіяж з бездоганним тоном і нюдовим блиском на губах.

Образ Роуз вийшов дуже сексуальним і водночас ніжним. Красуня проникливо дивилася в камеру та зачарувала своєю вродою.



Демі Роуз показала великі груди / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз показала великі груди / Фото з інстаграму Демі Роуз