26-річна красуня часто фотографується повністю оголена, тому далеко не всі світлини Демі Роуз в одязі можуть здивувати її майже 17-мільйонну аудиторію. Цього разу зірці вдалось приголомшити публіку. Перед камерою вона красувалась в прозорому жовтогарячому боді з дуже високими розрізами на стегнах.

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У сміливому вбранні величезні груди Демі Роуз виглядали ще сексуальніше. Однак вся увага користувачів інстаграму була прикута до її пишних сідниць і стегон. Боді зовсім оголило ці принади блогерки.

З розпущеним трохи хвилястим волоссям модель спокусливо позувала, акцентуючи руками на тендітній талії. На першому фото вона опустили вниз замріяний погляд, а на другому – позувала спиною і приголомшила пружними сідницями.

Демі Роуз в боді з розрізами / Фото з інстаграму моделі

Демі Роуз в боді з розрізами / Фото з інстаграму моделі