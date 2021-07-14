Знаменитости все чаще публикуют фотографии из отпусков, позируя в пляжных образах. Деми Роуз уже длительное время живет на жарком острове, поэтому чуть ли не ежедневно распространяет горячие фотографии в сети.

Горячее Деми Роуз показала сексуальное тело в прозрачном боди с разрезами: фото 18+

Новый откровенный look Деми Роуз

На днях звезда сексуально позировала перед объективом. Она эротично выгнулась, сидя на скамейке. Для прогулки в летний день знаменитость выбрала костюм нежно-зеленого цвета. Наряд состоял из мини-юбки и топа с чрезвычайно глубоким декольте. Такой look подчеркнул все прелести роскошного тела модели, особенно ее огромную грудь.

Волосы Деми уложила в легкие волны и с двух сторон заплела косички, которые украсила фиолетовыми цветами. На лице звезда сделала легкий макияж с безупречным тоном и нюдовым блеском на губах.

Образ Роуз получился очень сексуальным и одновременно нежным. Красавица проникновенно смотрела в камеру и очаровала своей красотой.



Деми Роуз показала большую грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз показала большую грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз