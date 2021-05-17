Світові знаменитості продовжують розбурхувати мережу еротичними світлинами, на яких демонструють оголене тіло. Демі Роуз також належить до тих зірок, які не соромляться оголюватися перед камерою.

Спекотно Демі Роуз показала великі груди та спокусила мережу ляльковим образом

Гарячий образ Демі Роуз

Модель звабливо позувала на Ібіці. Вона одягнула коротку мереживну сукню білого кольору на тонких бретелях, яка оголила пишний бюст. Видно, що під сукнею у Демі був мереживний бюстгальтер. Також зірка не втратила нагоди похизуватися апетитними оголеними сідницями.

Волосся улюблениця мільйонів вклала у легкі локони й довершила зачіску білими шпильками, що додали образові ніжності та жіночності. Також на обличчі Демі були чорні сонцезахисні окуляри з білою оправою. Зірка зробила фірмовий макіяж: нафарбувала брови, вирівняла тон обличчя та нанесла на губи нюдову помаду.

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