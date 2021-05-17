Мировые знаменитости продолжают будоражить сеть эротическими фотографиями, на которых демонстрируют обнаженное тело. Деми Роуз также принадлежит к тем звездам, которые не стесняются обнажаться перед камерой.

Жарко Деми Роуз показала большую грудь и соблазнила сеть кукольным образом

Горячий образ Деми Роуз

Модель обольстительно позировала на Ибице. Она надела короткое кружевное платье белого цвета на тонких бретелях, которое обнажило пышный бюст. Видно, что под платьем у Деми был кружевной бюстгальтер. Также звезда не упустила случая похвастаться аппетитными обнаженными ягодицами.

Волосы любимица миллионов уложила в легкие локоны и довершила прическу белыми булавками, которые добавили образу нежности и женственности. Также на лице Деми были черные солнцезащитные очки с белой оправой. Звезда сделала фирменный макияж: накрасила брови, выровняла тон лица и нанесла на губы нюдовую помаду.

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