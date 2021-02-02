Відома британська модель Демі Роуз активно розбурхує уяву шанувальників еротичними світлинами. Зірка постала перед камерою у відвертому боді, яке оголило її пишний бюст.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

25-річна гаряча британка продовжує демонструвати свою сексуальність. Знаменитість постала перед камерою у спокусливому вбранні та похизувалася великими грудьми.

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Демі Роуз вкотре оголилася перед багатомільйонною аудиторією прихильників. Вона є однією з найвідвертіших дівчат сучасного модельного бізнесу й не соромиться показувати свої форми в мережі.

Днями модель позувала в боді молочного кольору. Такий look оголив її спокусливі груди та апетитні сідниці. Саме це неабияк розбурхало уяву фанатів.

Звабливий образ Роуз доповнювали сонцезахисні окуляри зі стразами, що були на голові. Шию зірки прикрашав ланцюжок з написом DEMI. Довге розкішне волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж зі стрілками на повіках і коричневим блиском на губах.



Демі Роуз оголила величезні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз оголила величезні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз