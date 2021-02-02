Известная британская модель Деми Роуз активно будоражит воображение поклонников эротическими фотографиями. Звезда предстала перед камерой в откровенном боди, которое обнажило ее пышный бюст.

Источник: инстаграм Деми Роуз

25-летняя горячая британка продолжает демонстрировать свою сексуальность. Знаменитость предстала перед камерой в соблазнительных нарядах и похвасталась большой грудью.

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Деми Роуз в очередной раз обнажилась перед многомиллионной аудиторией поклонников. Она является одной из самых откровенных девушек современного модельного бизнеса и не стесняется показывать свои формы в сети.

На днях модель позировала в боди молочного цвета. Такой look обнажил ее соблазнительную грудь и аппетитные ягодицы. Именно это изрядно взбудоражило воображение фанатов.

Обольстительный образ Роуз дополняли солнцезащитные очки со стразами, которые были на голове. Шею звезды украшал цепочка с надписью DEMI. Длинные роскошные волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж со стрелками на веках и коричневым блеском на губах.



Деми Роуз обнажила огромную грудь / Фото с инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз обнажила огромную грудь / Фото с инстаграма Деми Роуз