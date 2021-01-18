Сексапільна британська модель Демі Роуз вкотре похизувалася пишними формами у купальнику. Вона постала перед камерою у бікіні, які ледь прикрило її величезні груди.

25-річна британка є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Ледь не щодня вона пошириє на особистій сторінці в інстаграмі відверті світлини, на яких хизується оголеним тілом.

Спекотно У куртці без білизни: Демі Роуз засвітила пишні оголені груди – фото 18+

Демі Роуз на відпочинку надає перевагу крихітним бікіні. Вона постає перед камерою у різноманітних пляжних образах, які ледве прикривають інтимні зони її розкішного тіла.

Гаряча британка відома своїми пишними формами. Днями вона оприлюднила архівне фото, де позує на розкішній яхті. Знаменитість зображена у купальнику персикового кольору, що складався з бюстгальтера, який ледве прикрив пишні груди, та трусиків, що повністю оголили апетитні сідниці.

Довге розкішне волосся Роуз вклала у локони і забрала набік. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж у нюдових відтінках. Демі завершила пляжний look підвісками, які прикрашали її шию.



Сексуальна Демі Роуз у купальнику / Фото з інстаграму Демі Роуз