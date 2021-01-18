Сексапильная британская модель Деми Роуз в очередной раз похвасталась пышными формами в купальнике. Она предстала перед камерой в бикини, что едва прикрыло ее огромную грудь.

25-летняя британка является одной из самых откровенных моделей современности. Едва ли не каждый день она публикует на личной странице в инстаграме откровенные фотографии, на которых щеголяет обнаженным телом.

Жарко В куртке без белья: Деми Роуз засветила пышную обнаженную грудь – фото 18+

Деми Роуз на отдыхе предпочитает крохотное бикини. Она предстает перед камерой в различных пляжных образах, которые едва прикрывают интимные зоны ее роскошного тела.

Горячая британка известна своими пышными формами. На днях она обнародовала архивное фото, где позирует на роскошной яхте. Знаменитость изображена в купальнике персикового цвета, состоящем из бюстгальтера, который едва прикрыл пышная грудь, и трусиков, которые полностью обнажили аппетитные ягодицы.

Длинные роскошные волосы Роуз уложила в локоны и убрала набок. На лице она сделала фирменный макияж в нюдовых оттенках. Деми завершила пляжный look подвесками, которые украшали ее шею.



Сексуальная Деми Роуз в купальнике / Фото из инстаграма Деми Роуз