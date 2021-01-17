Пишногруда 25-річна британка Демі Роуз незмінно хизується розкішними формами бездоганного тіла. Вона активно ділиться еротичними світлинами та розбурхує уяву багатомільйонної аудиторії користувачів мережі.

Демі Роуз без сумнівів є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та демонструвати свої принади фанатам. На особистій сторінці в інстаграмі зірка ледь не щодня поширює сексуальні фото.

Спекотно Демі Роуз випнула пишні груди у леопардовому корсеті: гаряче фото

Днями Демі позувала у неординарному образі. Вона одягнула теплу зимову куртку яскраво-рожевого кольору, яку не застібала. Під вбранням у моделі не було спідньої білизни. Демі ледь прикрила пишні оголені груди, чим і завела мережу.

Розу вкотре змогла приголомшити шанувальників, які з нетерпінням очікують на результати її нових пікантних фотосесій.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка зібрала у два хвостики зверху. Також на голову модель одягнула теплу пов'язку бежевого кольору. Така зачіска та аксесуар додали образові Демі ніжності та зробили його по-особливому милим. На обличчі знаменитість зробила фірмовий макіяж у нюдових відтінках і з блиском на губах.



Демі Роуз засвітила пишні оголені груди / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз засвітила пишні оголені груди / Фото з інстаграму Демі Роуз