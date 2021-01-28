Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре розбурхала уяву шанувальників провокативними знімками. Вона постала перед камерою, еротично прогнувшись, та випнула свої величезні сідниці.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

25-річна красуня невпинно наповнює стрічку на особистій сторінці в інстаграмі еротичними знімками. Демі Роуз хизується спокусливими формами свого розкішного тіла і щоразу приголомшує прихильників оригінальними світлинами.

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Днями Демі опублікувала фото, де позувала на тлі красивої природи іспанського острова Ібіци. Роуз одягнула відверте боді, яке мало глибоке декольте та оголило її пишні сідниці.

На першому фото модель лежала на підлозі, еротично прогнувшись, показала звабливі оголені форми. На другому кадрі гаряча британка зображена сидячи. Вона випнула свої пружні сідниці та звабливо дивилася вбік.

Довге розкішне волосся улюблениця мільйонів вклала рівно. На обличчі вона зробила бездоганний фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.



Сексуальна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз випнула пишні сідниці / Фото з інстаграму Демі Роуз