Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в очередной раз взбудоражила воображение поклонников провокационными снимками. Она предстала перед камерой, эротично прогнувшись, и выпятила свои огромные ягодицы.

Источник: инстаграм Деми Роуз

25-летняя красавица постоянно наполняет ленту на личной странице в инстаграме эротическими снимками. Деми Роуз щеголяет соблазнительными формами своего роскошного тела и каждый раз поражает поклонников оригинальными фотографиями.

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На днях Деми опубликовала фото, где позировала на фоне красивой природы испанского острова Ибицы. Роуз надела откровенное боди с глубоким декольте, которое обнажило ее пышные ягодицы.

На первом фото модель лежала на полу, эротично прогнувшись, показала соблазнительные обнаженные формы. На втором кадре горячая британка изображена сидя. Она выпятила свои упругие ягодицы и обольстительно смотрела в сторону.

Длинные роскошные волосы любимица миллионов уложила ровно. На лице она сделала безупречный фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.



Сексуальная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Сексуальная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз