Відома британська модель Демі Роуз вкотре розбурхала уяву прихильників провокативним знімком. Дівчина постала перед камерою без бюстгальтера, хизуючись величезними грудьми.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

25-річна знаменитість продовжує оголюватися на камеру. Вона не соромиться показувати пишні принади свого тіла багатомільйонній аудиторії і ледь не щодня заводить мережу пікантними знімками.

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Сексуальне фото Демі Роуз

Зірка позувала на тлі природи у відвертому вбранні. Роуз для чергової фотосесії обрала короткі джинсові шорти, які ледве прикрили її апетитні сідниці. Також дівчина одягнула стильну джинсову куртку oversize. Родзинкою образу сексапільної моделі стало те, що під курткою не було одягу та спідньої білизни. Демі оголила свої пишні груди, чим і завела аудиторію прихильників.

Довге розкішне волосся гаряча британка заплела у дві коси. На обличчі вона зробила ідеальний макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах. Демі звабливо позувала і проникливо дивилася в камеру.



Демі Роуз засвітила оголені груди / Фото з інстаграму Демі Роуз