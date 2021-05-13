Сексапільна брюнетка потішила шанувальників новим фото. Понад 16-мільйонна аудиторія підписників Демі звикла до її оголених знімків, але й нова публікація не менше сподобалася фоловерам.

Спекотно Демі Роуз показала великі груди та спокусила мережу ляльковим образом

Романтичний look Демі Роуз

Дівчина постала перед камерою у надзвичайно красивій довгій сукні ніжно-рожевого кольору. Вбрання мало глибоке декольте, проте повністю прикрило пишний бюст знаменитості. Також у сукні був виріз на нозі, тому Демі не втратила нагоди оголити її, звабливо позуючи.

Волосся улюблениці мільйонів красиво майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж у натуральних відтінках. Особливої атмосфери додало те, що модель фотографувалася під час заходу сонця на тлі неймовірно красивих неба та моря.



Романтичний образ звабливої Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз