Сексапильная брюнетка порадовала поклонников новым фото. Более 16-миллионная аудитория подписчиков Деми привыкла к ее обнаженным снимкам, но и новая публикация не меньше понравилась фолловерам.

Горячо Деми Роуз показала большую грудь и соблазнила сеть кукольным образом

Романтический look Деми Роуз

Девушка предстала перед камерой в чрезвычайно красивом длинном платье нежно-розового цвета. Наряд имел глубокое декольте, однако полностью прикрыл пышный бюст знаменитости. Также в платье имело вырез на ноге, поэтому Деми не утратила возможности обнажить ее, обольстительно позируя.

Волосы любимицы миллионов красиво развивались на ветру. На лице она сделала фирменный макияж в натуральных оттенках. Особой атмосферы придало то, что модель фотографировалась на закате на фоне невероятно красивых неба и моря.



Романтический образ обольстительной Деми Роуз / Фото с инстаграма Деми Роуз