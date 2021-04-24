Британская модель Деми Роуз известна своими эротическими снимками, которые публикует в личном блоге. Новое фото звезды каждый раз ждут более 16,2 миллиона подписчиков.

Жарко Деми Роуз прикрыла обнаженную грудь лепестками роз: очень откровенное фото 18+

Образ Деми Роуз

Знаменитость позировала перед камерой в гардеробной. Для новой соблазнительной съемки Деми Роуз примерила крошечное оранжевое бикини на тонких бретелях, в котором модель едва удерживала пышную грудь. Также звезда надела серую миниюбку с принтом от Dior с ярким поясом, который подчеркнул тонкую талию.

Деми Роуз дополнила горячий аутфит головным убором в стиль к юбке. Короткие волосы она заплела в две косы, а на лице сделала фирменный макияж. Модель выровняла тон лица и подчеркнула губы розовым блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз