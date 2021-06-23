Демі Роуз невпинно доводить, що є однією з найсексуальніших моделей сучасності. Зірка постійно оголюється на камеру, демонструючи принади розкішного тіла.

Гаряче Демі Роуз випнула величезні груди у відвертому купальнику: спекотне фото

Нові сексуальні фото Демі Роуз

На Ібіці Демі надає перевагу відвертому одягу, в якому комфортно засмагати та прогулюватися. В інстаграмі вона оприлюднила знімки, на яких позує на тлі неймовірно красивої природи. Роуз одягнула блузку з легкої тканини коричневого, червоного, бежевого та помаранчевого кольорів.

Блузку модель не застібала на всіх ґудзики, демонструючи оголений бюст, на якому не було бюстгальтера. Також знаменитість не одягала нижнього одягу. Ймовірно, інші інтимні зони свого тіла прикрила лише трусиками.

Довге розкішне волосся Демі вклала в хаотичні локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у нюдових відтінках. В руці Роуз тримала апельсин, що додав її образові особливого літнього шарму.



Демі Роуз у відвертій блузці / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз у відвертій блузці / Фото з інстаграму Демі Роуз