Демі Роуз є однією з найспокусливіших моделей сучасності. Зірка не соромиться з'являтися будь-де в мінімальній кількості одягу, показує оголене тіло багатомільйонній аудиторії підписників.

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Днями красуня позувала на красивій локації посеред неймовірної природи Ібіци. Роуз постала перед об'єктивом, пов'язавши на талії салатову хустку, якою прикрила величезні сідниці. На груди Демі одягнула верх від купальника білого кольору з квітковим принтом. Такий бюстгальтер на зав'язках ледве прикрив пишні груди сексуальної моделі.

Довге розкішне волосся гаряча британка вклала у легкі локони, частину яких зібрала в пучок зверху. На обличчі знаменитість зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.

Еротично позуючи, зірка продемонструвала розкішне тіло та вкотре розбурхала уяву користувачів мережі.



Демі Роуз випнула пишні груди в купальнику / Фото з інстаграму Демі Роуз