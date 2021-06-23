Деми Роуз неустанно доказывает, что является одной из самых сексуальных моделей современности. Звезда постоянно обнажается на камеру, демонстрируя прелести роскошного тела.

Горячо Деми Роуз выпятила огромную грудь в откровенном купальнике: жаркое фото

Новые сексуальные фото Деми Роуз

На Ибице Деми предпочитает откровенную одежду, в которой комфортно загорать и прогуливаться. В инстаграме она обнародовала снимки, на которых позирует на фоне невероятно красивой природы. Роуз надела блузку из легкой ткани коричневого, красного, бежевого и оранжевого цветов.

Блузку модель не застегивала на все пуговицы, демонстрируя обнаженный бюст, на котором не было бюстгальтера. Также знаменитость не надевала нижней одежды. Вероятно, другие интимные зоны своего тела прикрыла лишь трусиками.

Длинные роскошные волосы Деми вложила в хаотичные локоны, а на лице сделала фирменный макияж в нюдових тонах. В руке Роуз держала апельсин, придавший ее образу особого летнего шарма.



Деми Роуз в откровенной блузке / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз в откровенной блузке / Фото из инстаграма Деми Роуз