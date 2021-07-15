Знаменитість з 32-річною донькою Румер проводить канікули на острові Міконос, що в Греції. З собою Демі Мур прихопила безліч купальників. Серед них не лише закриті, а й бікіні.

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Так, 58-річна акторка сфотографувалась у чорному комплекті – бюстгальтері та трусиках з низькою посадкою. Вона не засоромилася показати фігуру понад двомільйонній аудиторії. Зірка й справді виглядає приголомшливою та підтягнутою. На цих фото в неї навіть видніється прес.

Демі Мур в бікіні / Фото з інстаграму акторки

Демі Мур в бікіні / Фото з інстаграму акторки

Щоправда, в мережу потрапили й інші кадри, авторами яких стала не Демі Мур, а папараці. Її зняли на пляжі в бікіні винного кольору. Неможливо не помітити, що на "живих" фото тіло акторки виглядає не так ідеально.