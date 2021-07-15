Знаменитость с 32-летней дочкой Румер проводит каникулы на острове Миконос, что в Греции. С собой Деми Мур прихватила множество купальников. Среди них не только закрытые, но и бикини.

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Так, 58-летняя актриса сфотографировалась в черном комплекте – бюстгальтере и трусиках с низкой посадкой. Она не устыдилась показать фигуру более двухмиллионной аудитории. Звезда и впрямь выглядит потрясающей и подтянутой. На этих фото у нее даже виднеется пресс.



Деми Мур в бикини / Фото из инстаграма актрисы



Деми Мур в бикини / Фото из инстаграма актрисы

Правда, в сеть попали и другие кадры, авторами которых стала не Деми Мур, а папарацци. Ее сняли на пляже в бикини винного цвета. Невозможно не заметить, что на "живых" фото тело актрисы выглядит не так идеально.