Американська акторка Демі Мур розбурхала мережу зовнішнім виглядом на показі Fendi. Вона вперше прокоментувала чутки про пластику й сказала, що її обличчя виглядало по-особливому та дуже магічно.

Джерело: ютуб Наомі Кемпбелл

Відома американська акторка Демі Мур взяла участь у програмі Наомі Кемпбелл "Без фільтрів". Вона вперше висловилась про участь в показі Fendi.

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Демі Мур прокоментувала показ Fendi

Знаменитість постала перед камерою в чорному светрі. Вона розпустила волосся та вдягнула окуляри. Найбільше глядачі звертали увагу саме на обличчя Демі Мур. Адже зірка не спростовувала чутки про пластичну операцію після того, як здивувала всіх зовнішнім виглядом на показі італійського будинку моди Fendi.

Але під час розмови із супермоделлю Наомі Кемпбелл Демі Мур коротко прокоментувала свою зовнішність. Нагадаємо, що її вилиці тоді виглядали неприродно й змінився овал обличчя. Акторка не сказала, чи це був грим, але зазначила, що відчувала себе по-особливому та дуже магічно.

Також Демі Мур поділилась емоціями після показу. Зірка зізналась, що вона здійснила свою підліткову мрію.

В той день я по-справжньому почувалася особливою. Це почуття чарівне і запам'ятовується назавжди. Для мене це було честю,

– розповіла Демі Мур.

Акторка на відео виглядала цілком природньо й так, як до показу. Тому дехто припускає, що зірці зробили невдалий макіяж. Також можливо, що вона спеціально прикусила щоки, щоб виглядати ефектніше.

Дивіться розмову Демі Мур з Наомі Кемпбелл онлайн: