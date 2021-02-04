Американская актриса Деми Мур взбудоражила сеть внешним видом на показе Fendi. Она впервые прокомментировала слухи о пластике и сказала, что ее лицо выглядело по-особенному и очень магически.

Источник: ютуб Наоми Кемпбелл

Известная американская актриса Деми Мур приняла участие в программе Наоми Кэмпбелл "Без фильтров". Она впервые высказалась об участии в показе Fendi.

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Деми Мур прокомментировала показ Fendi

Знаменитость предстала перед камерой в черном свитере. Она распустила волосы и надела очки. Больше всего зрители обращали внимание именно на лицо Деми Мур. Ведь звезда не опровергала слухи о пластической операции после того, как удивила всех внешним видом на показе итальянского Дома моды Fendi.

Но во время разговора с супермоделью Наоми Кэмпбелл Деми Мур кратко прокомментировала свою внешность. Напомним, что ее скулы тогда выглядели неестественно и изменился овал лица. Актриса не сказала, был ли это грим, но отметила, что чувствовала себя по-особенному и очень магически.

Также Деми Мур поделилась эмоциями после показа. Звезда призналась, что она осуществила свою подростковую мечту.

В тот день я по-настоящему чувствовала себя особенной. Это чувство волшебное и запоминающееся навсегда. Для меня это было честью,

- рассказала Деми Мур.

Актриса на видео выглядела вполне естественно и так, как до показа. Поэтому некоторые предполагают, что звезде сделали неудачный макияж. Также возможно, что она специально прикусила щеки, чтобы выглядеть эффектнее.

Смотрите разговор Деми Мур с Наоми Кэмпбелл онлайн: