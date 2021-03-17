Американська співачка Демі Ловато 3 роки тому пережила передозування наркотиками. Тепер зірка презентувала документальний фільм "Демі Ловато: Танці з дияволом", у якому розповіла про свій життєвий шлях і пережиті травми. Зокрема, артистка зізналася, що в підлітковому віці її зґвалтували і саме тоді вона втратила цноту.

28-річна знаменитість вирішила відверто розповісти шанувальникам про травми, які їй доводилося переживати. Демі зізналася, що ще в юному віці стала жертвою ґвалтівника.

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Демі Ловато про зґвалтування

Співачка стала однією з тих дівчат, які зазнали сексуального насильства. Це ставалося неодноразово, а вперше дівчину зґвалтували, коли їй було 15 років.

Я втратила цноту через зґвалтування. Вперше у мене не було романтики,

– розповіла Демі.

Вона зізналася, що це зробив хлопець, з яким тоді зустрічалася. Проте все відбулося без згоди Демі, оскільки на той момент вона не була готова до сексу. Ловато зазначила, що повідомляла про зґвалтування дорослим, проте хлопець не поніс жодного покарання. Тоді вона спробувала самостійно пережити цю травму, користувалася порадами з книжок, але ставало лише гірше.

Я зателефонувала цій людині через місяць і намагалася виправити ситуацію, взяла її під свій контроль. Але це змусило мене почуватися ще гірше,

– розповіла знаменитість.

Демі постійно бачилася з цим хлопцем, це було нестерпно. Переживаючи те, що сталося, дівчина перестала їсти.

Вдруге зірка пережила цю травму у 2018 році. Тоді дівчина зазнала передозування наркотиками і чоловік, який продавав їй заборонені речовини, зґвалтував її.

У мене не просто сталося передозування. Моїм станом скористалися. Коли мене знайшли, я була голою. Мене залишили помирати після того, як зґвалтували. Коли я прокинулася, вони спитали, чи був у нас секс за взаємною згодою. Перед очима був момент, коли той чоловік сидів на мені й я сказала "так". Лише через місяць після передозування я зрозуміла, що була не в стані приймати добровільне рішення,

– пригадала Ловато.

Подруга Демі Ловато підтримала її слова і зазначила: "Він накачав її наркотиками та кинув помирати".

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