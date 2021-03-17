Американская певица Деми Ловато 3 года назад пережила передозировку наркотиками. Теперь звезда презентовала документальный фильм "Деми Ловато: Танцы с дьяволом", в котором рассказала о своем жизненном пути и пережитых травмах. В частности, артистка призналась, что в подростковом возрасте ее изнасиловали и именно тогда она потеряла девственность.

28-летняя знаменитость решила откровенно рассказать поклонникам о травмах, которые ей приходилось переживать. Деми призналась, что еще в юном возрасте стала жертвой насильника.

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Деми Ловато об изнасиловании

Певица стала одной из тех девушек, которые подверглись сексуальному насилию. Это происходило неоднократно, а впервые девушку изнасиловали, когда ей было 15 лет.

Я потеряла девственность из-за изнасилования. В первый раз у меня не было романтики,

– рассказала Деми.

Она призналась, что это сделал парень, с которым тогда встречалась. Однако все произошло без согласия Деми, поскольку на тот момент она не была готова к сексу. Ловато отметила, что сообщала об изнасиловании взрослым, однако парень не понес никакого наказания. Тогда она попыталась самостоятельно пережить эту травму, пользовалась советами из книг, но становилось только хуже.

Я позвонила этому человеку через месяц и пыталась исправить ситуацию, взяла ее под свой контроль. Но это заставило меня чувствовать себя еще хуже,

– рассказала знаменитость.

Деми постоянно виделась с этим парнем, это было невыносимо. Переживая случившееся, девушка перестала есть.

Второй раз звезда пережила эту травму в 2018 году. Тогда девушка получила передозировку наркотиками и мужчина, который продавал ей запрещенные вещества, изнасиловал ее.

У меня не просто произошла передозировка. Моим состоянием воспользовались. Когда меня нашли, я была голой. Меня оставили умирать после того, как изнасиловали. Когда я проснулась, они спросили, был ли у нас секс по взаимному согласию. Перед глазами был момент, когда этот мужчина сидел на мне, и я сказала "да". Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение,

– вспомнила Ловато.

Подруга Деми Ловато поддержала ее слова и отметила: "Он накачал ее наркотиками и бросил умирать".

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