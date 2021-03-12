Американська співачка Демі Ловато лише 3 роки тому пережила передозування наркотиками. У новому інтерв'ю вона зізналась, що мала секс з дівчиною і їй це сподобалось. Щоправда коли це трапилось – вона не уточнила.

28-річна зірка поділилась, що в той час, коли мала інтим з жінкою, вона не хотіла стосунків з чоловіками. Вона зрозуміла, що хоче мати з протилежною статтю лише дружбу.

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Я знаю, хто я і що я, але я просто чекаю слушного моменту, щоб розкрити світу свою справжню сутність. Я переспала з дівчиною і подумала: "Це мені подобається набагато більше". Мені стало краще. Це було правильним…

– зробила такий собі "камінг-аут" Демі Ловато.

Варто додати, що ще у липні 2020 року вона оголосила про заручини з 29-річним актором Максом Еріхом. Вони якийсь час приховували свої стосунки, але під час одного прямого ефіру чоловіку вона випадково засвітилась на камеру. Втім, їхньому шлюбу не судилось бути, адже через два місяці після заручин вони розійшлись.

Згодом Демі зізналась, що у той момент вона подумала, що це знак і відчула полегшення від того, що може жити своєю правдою. Ймовірно, тепер Демі більше ніколи не зав'яже романи з чоловіками. Зміна її іміджу зовнішності може бути лише підтвердженням цьому.



Демі Ловато для журналу Glamour / Фото Glamour

Що відомо про передозування наркотиками у Демі Ловато: коротко