Український співак Олег Кензов запам'ятався публіці участю в шоу "Х-Фактор" та піснею "По кайфу". З початку повномасштабного вторгнення він демонстрував свою волонтерську діяльність, але зараз показується тільки за кордоном.

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Де зараз Олег Кензов, який заспівав російською

Тиждень тому Олег Кензов презентував нову пісню "Я целую твои щеки" російською мовою. Судячи з кадрів кліпу, відеоробота знімалась за кордоном. Артист позував і танцював на розкішній яхті.

Олег Кензов – "Я целую твои щеки": відео онлайн

Хоч у коментарях на ютубі артиста розхвалили, в інстаграмі українці залишили інші реакції. Користувачі обурилися через російську мову та елітний кліп.

"Чому мені так неприємно дивитися на те, як український мужик зараз кайфує на яхті окупантською мовою?";

"Олег, я думаю ти знав, що захвату нова пісня російською мовою не викличе. Відео гарне, але пісня розрахована на російську аудиторію в караоке барі або на іншій п'яній вечірці";

"Після одного коментаря з Росії про те, що "Алєжка – красавчєг, ми єго тут слушаєм вавсю" уже слід було б зупинитися. Але гроші, традиційно, важливіші, ок".

Влітку та восени Олег Кензов гастролював за кордоном, де зараз і залишається. В його профілі світлини з Франції, Естонії та багатьох інших країн. За словами співака, його випустили з країни у рамках концертів. В Україні він зараз не виступає, бо, за його словами, – "є кому".



Скриншот з інстаграму

У мене відкрите запитання: хто і як випускає Олега Кензова знімати розкішні кліпи на яхтах під час повномасштабного вторгнення. Зашкварник, який відпрацьовує проросійську культуру. Хто ці слухачі Кензова?

– обурився поведінкою Кензова блогер Богдан Беспалов.



Кензов у Франції / Фото з інстаграму артиста



Кензов у Талліні / Фото з інстаграму артиста

Справедливості заради, інколи Олег Кензов викладає інформацію про війну. Він часто допомагає товаришу, який служить у ЗСУ. Також в Кензова вийшло кілька україномовних пісень.