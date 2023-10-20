Украинский певец Олег Кензов запомнился публике участием в шоу "Х-Фактор" и песней "По кайфу". С начала полномасштабного вторжения он демонстрировал свою волонтерскую деятельность, но сейчас показывается только за границей.

К теме Исчезла с экранов и поселилась за границей: где сейчас Ольга Фреймут и чем она занимается

Где сейчас Олег Кензов, который спел на русском

Неделю назад Олег Кензов представил новую песню "Я целую твои щеки" на русском языке. Судя по кадрам клипа, видеоработа снималась за границей. Артист позировал и плясал на роскошной яхте.

Олег Кензов – "Я целую твои щеки": видео онлайн

Хотя в комментариях на ютубе артиста расхвалили, в инстаграме украинцы оставили другие реакции. Пользователи возмутились русским языком и элитным клипом.

"Почему мне так неприятно смотреть на то, как украинский мужик сейчас кайфует на яхте на оккупантском языке?";

"Олег, я думаю, ты знал, что восторга новая песня на русском языке не вызовет. Видео хорошее, но песня рассчитана на российскую аудиторию в караоке баре или на другой пьяной вечеринке";

"После одного комментария из России о том, что "Олежка – красавчик, мы его здесь слушаем вовсю" уже следовало бы остановиться. Но деньги, традиционно, важнее, ок".

Летом и осенью Олег Кензов гастролировал за границей, где сейчас остается. В его профиле фотографии из Франции, Эстонии и многих других стран. По словам певца, он был выпущен из страны в рамках концертов. В Украине он сейчас не выступает, потому что, по его словам, "есть кому".



Скриншот из инстаграма

У меня открытый вопрос: кто и как выпускает Олега Кензова снимать роскошные клипы на яхтах во время полномасштабного вторжения. Зашкварник, отрабатывающий пророссийскую культуру. Кто эти слушатели Кензова?

– возмутился поведением Кензова блоггер Богдан Беспалов.



Кензов во Франции / Фото из инстаграма артиста



Кензов в Таллине / Фото из инстаграма артиста

Справедливости ради иногда Олег Кензов излагает информацию о войне. Он часто помогает товарищу, который служит в ВСУ. Также у Кензова вышло несколько украиноязычных песен.