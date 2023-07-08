Навчається на акторку: де зараз Аліна Гросу, яка працювала з Лепсом і зустрічалась з росіянином

Аліна Гросу – українська співачка, яка стала зіркою ще у дитинстві. Дівчина розвивала свою кар'єру в Україні, але згодом переїхала в Росію. Аліна Гросу повернулась додому через вторгнення, але зараз працює та навчається у США.

Співачка Аліна Гросу народилася у Чернівцях та з юного віку почала брати участь у різних конкурсах та випробовувати себе як співачка. 24 Канал розкаже більше про шлях артистки та її особисте життя.

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У 7 років Аліна Гросу переїхала до Києва та офіційно прийшла у шоубізнес. Їй допомагала хрещена Ірина Білик, яка й створила вірусну пісню "Бджілка". Також співачка брала участь у конкурсах "Пісня року", "Дитяче Євробачення".



Аліна Гросу в дитинстві / Фото з інстаграму Аліни Гросу



Аліна Гросу з хрещеною / Фото з інстаграму Аліни Гросу

У 2010 році Аліна Гросу переїхала до Москви та почала навчання на акторку кіно й театру. Вона хотіла розвиватися в інших сферах та країнах. Зірка знялась у багатьох стрічках: "Птах у клітці", "Фахівці", "Замок на піску".

Аліна Гросу повернулась до України, коли розпочалась війна на Донбасі. Але через рік знову приїхала до Росії. Зірка повертається до музики у 2017 році. Вона випускає кілька пісень та відвертих кліпів, що стають хітами: "Хочу я баса", "Вспоминать", "Последняя ночь".

Аліна Гросу – "Хочу я баса": дивіться відео онлайн

Співачка співпрацювала з російськими артистами, зокрема Григорієм Лепсом, який сьогодні підтримує вбивства українців та пропонує мільйон рублів за підбитий танк. Щоправда, у 2018 році Аліна розірвала з ним контракт.



Аліна Гросу з Лепсом та іншими / Фото з інстаграму Аліни Гросу

У 2018 Аліна Гросу бере псевдонім GROSU та випускає нові пісні, наприклад "Дико любила Вову". Через три роки вона презентувала новий альбом та поїхала з Всеукраїнським туром.

Аліна Гросу – "Дико любила Вову": дивіться відео онлайн

Особисте життя Аліни Гросу

Влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Вже у грудні того самого року подружжя стало жити разом, а потім розлучилося. Все тому, що Комков знайшов іншу жінку.



Аліна Гросу з Комковим / Фото з інстаграму Аліни Гросу

У 2021 році Аліна Гросу вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом Романом Полянським. Ще тоді він запевняв, що наполовину українець.

За словами Павла Зіброва, Полянський залишався в Україні попри війну та був справжнім патріотом України. Його вистачило ненадовго – вже в листопаді він засвітився у Москві з прихильниками війни. Згодом стало відомо, що Полянський і Гросу – розійшлися.



Аліна Гросу з Полянським / Фото з інстаграму Аліни Гросу

Де Аліна Гросу зараз

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Аліна Гросу перебувала в Україні. Вона ліпила вареники для переселенців та волонтерила. Наприкінці 2022 року дівчина переїхала до Штатів та вступила у Голлівудську школу акторської майстерності у Лос-Анджелесі.

Співачка розповідала, що багато працює, а велику частину зароблених коштів віддає на благодійність. Також Аліна Гросу працює над новим музичним матеріалом. Вона зізнавалась, що дуже сумує за домом.



Аліна Гросу / Фото з інстаграму Аліни Гросу