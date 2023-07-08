Певица Алина Гросу родилась в Черновцах и с юного возраста начала участвовать в разных конкурсах и испытывать себя как певица. 24 Канал расскажет больше о пути артистки и ее личной жизни.

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В 7 лет Алина Гросу переехала в Киев и официально пришла в шоу-бизнес. Ей помогала крестная Ирина Билык, которая и создала вирусную песню "Бджілка". Также певица участвовала в конкурсах "Песня года", "Детское Евровидение".



Алина Гросу в детстве / Фото с инстаграма Алины Гросу



Алина Гросу с крестной / Фото из инстаграма Алины Гросу

В 2010 году Алина Гросу переехала в Москву и начала обучение на актрису кино и театра. Она хотела развиваться в других областях и странах. Звезда снялась во многих лентах: "Птица в клетке", "Специалисты", "Замок на песке".

Алина Гросу вернулась в Украину, когда началась война на Донбассе. Но через год снова приехала в Россию. Звезда возвращается к музыке в 2017 году. Она выпускает несколько песен и откровенных клипов, становящихся хитами: "Хочу я баса", "Вспоминать", "Последняя ночь".

Алина Гросу – "Хочу я баса": смотрите видео онлайн

Певица сотрудничала с российскими артистами, в частности, Григорием Лепсом, который сегодня поддерживает убийства украинцев и предлагает миллион рублей за подбитый танк. Правда, в 2018 году Алина разорвала с ним контракт.



Алина Гросу с Лепсом и другими / Фото из инстаграма Алины Гросу

В 2018 году Алина Гросу берет псевдоним GROSU и выпускает новые песни, например "Дико любила Вову". Через три года она представила новый альбом и уехала с Всеукраинским туром.

Алина Гросу – "Дико любила Вову": смотрите видео онлайн

Личная жизнь Алины Гросу

Летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Уже в декабре того же года супруги стали жить вместе, а потом развелись. Все потому, что Комков нашел другую женщину.



Алина Гросу с Комковым / Фото из инстаграма Алины Гросу

В 2021 году Алина Гросу впервые вышла на публику с новым бойфрендом Романом Полянским. Еще тогда он уверял, что наполовину украинец.

По словам Павла Зиброва, Полянский оставался в Украине, несмотря на войну, и был настоящим патриотом Украины. Его хватило ненадолго – уже в ноябре он засветился в Москве со сторонниками войны. Впоследствии стало известно, что Полянский и Гросу разошлись.



Алина Гросу с Полянским / Фото из инстаграма Алины Гросу

Де Алина Гросу сейчас

Когда началось полномасштабное вторжение, Алина Гросу находилась в Украине. Она лепила вареники для переселенцев и волонтерила. В конце 2022 года девушка переехала в Штаты и поступила в Голливудскую школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Певица рассказывала, что много работает, а большую часть заработанных средств отдает благотворительность. Также Алина Гросу работает над новым музыкальным материалом. Она признавалась, что очень скучает по дому.



Алина Гросу / Фото из инстаграма Алины Гросу