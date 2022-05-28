Українська співачка Оля Полякова неодноразово розповідала про постійні гастролі та працю над різними проєктами. Попри це, на початок повномасштабної війни вона залишилась без фінансової подушки.

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Оля Полякова про витрачені гроші

Виконавиця розповіла, що шанувальники часто її запитують: "А де ж всі ці гроші, які ви заробляли?". Зірка відповіла, що витратила все на ремонт.

"А ти знаєш, я ж не зробила жодної скарбнички. У мене ж було будівництво. Я тільки-но поставила нові вікна, уявляєте, так? Що таке зараз в Києві, який бомблять, поставити за шалені гроші нові вікна. І я кажу своїй хатній робітниці: "Тетянко, прийдіть, будь ласка, заклейте ізолентою". Вона мені каже: "Олю, ви уявляєте об'єм цього вікна. Як ось цю вітрину за шалені бабки заклеїти?" – поділилась Оля Полякова.

Звісно, це все неможливо. Вкладала в шоу, вклала в кіно. Друзі, я ж фільм зняла. Ми тільки-но з Олегом Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий-крутий кліп на пісню "Длинные ноги", яка мала вийти 8 Березня. І, звичайно, вона не вийшла 8 березня, і навряд чи вийде взагалі,

– додала вона.

Нагадаємо, українські артисти не мають можливості заробляти під час війни. Так, вони виступають на благодійних концертах, однак всі ці кошти йдуть або на потреби Збройних Сил, або на гуманітарну допомогу. Музикантам оплачують лише дорогу та їжу, а гонорарів немає.

Оля Полякова зауважила, що їхнє довоєнне життя значно відрізнялось від того, яке є у знаменитостей зараз.

"Зрозуміло, що в нас нема жодних помічників, у нас нема жодних водіїв… Можливо, це зараз, знаєш, говорити про те, що багато людей так жило, але ми так не жили. Ми багато заробляли й створювали робочі місця. Багато працювали", – пригадала співачка.