Украинская певица Оля Полякова неоднократно рассказывала о постоянных гастролях и работе над разными проектами. Несмотря на это, до начала полномасштабной войны она осталась без финансовой подушки.
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Оля Полякова о потраченных деньгах
Исполнительница рассказала, что поклонники часто ее спрашивают: "А где все эти деньги, которые вы зарабатывали?". Звезда ответила, что потратила все на ремонт.
"А ты знаешь, я ведь не сделала ни одной копилки. У меня же было строительство. Я только поставила новые окна, представляете, да? Что такое сейчас в Киеве, который бомбят, поставить за безумные деньги новые окна. И я говорю своей домработницы: "Татьянка, придите, пожалуйста, заклейте изолентой". Она мне говорит: "Оля, вы представляете объем этого окна. Как вот эту витрину за сумасшедшие бабки заклеить?"" – поделилась Оля Полякова.
Конечно, это невозможно. Вкладывала в шоу, вложила в кино. Друзья, я фильм сняла. Мы только с Олегом Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой-крутой клип на песню "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 Марта. И, конечно, она не вышла 8 марта, и вряд ли получится вообще,
– добавила она.
Оля Полякова отметила, что их довоенная жизнь значительно отличалась от той, которая есть у знаменитостей сейчас.
"Понятно, что у нас нет никаких помощников, у нас нет никаких водителей… Возможно, это сейчас, знаешь, говорить о том, что многие так жили, но мы так не жили. Мы много зарабатывали и создавали рабочие места. Многие работали", – вспомнила певица.