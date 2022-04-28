Де транслюватимуть Євробачення-2022 в Україні: відповідь Суспільного

Цього року через війну виникають певні труднощі з трансляцією пісенного конкурсу Євробачення-2022, яке відбудеться в Італії. Голова правління Громадської телекомпанії України Микола Чернотицький повідомив, де точно можна буде переглянути прямі ефіри.

28 квітня у Львові відбулася пресконференція представників України на Євробаченні – гурту Kalush Orchestra. Одразу після цього колектив вирушає до Турина, де вже днями розпочнуться репетиції пісенного конкурсу.

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Де транслюватимуть Євробачення-2022

10 травня відбудеться перший півфінал конкурсу, де гурт Kalush Orchestra виступить під номером 6 з піснею Stefania. Вся країна нетерпляче чекає на цей момент та вболіває за представників. Голова правління Суспільного Микола Чернотицький повідомив, що Суспільне забезпечить показ прямих ефірі в Україні. Зазначимо, що з цим виникли труднощі, оскільки під час війни на всіх каналах транслюють лише марафон.

Ми забезпечимо трансляцію на інших каналах Суспільного мовлення, зокрема на "UA: Культура". А також на наших діджитал-платформах. Також маємо дискусії з іншими медіагрупами,

– повідомив Чернотицький.

Він додав, що півфінали точно можна буде переглянути на "UA: Культура", а щодо фіналу ще тривають дискусії. Можливо, йому присвятять ще й якусь частину марафону.

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