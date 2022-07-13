Адвокат Олега Винника нарешті сказала, де подівся співак
Джерело:ТСН
В одному з українських видань стало відомо, що наразі Олег Винник мешкає у Берліні, звідки допомагає українцям, а також проходить лікування. Адвокат підкреслює, що він засуджує повномасштабне вторгнення, але на відміну від своїх колег, він не робив гучних заяв.
Як розповіла адвокат, повномасштабне вторгнення Росії до України Олег Винник сприйняв дуже болісно. Свої перші слова хвилювань та відчаю він оприлюднював у соцмережах. Але він "не став робити гучні заяви і красуватися, а обрав шлях цілеспрямованої допомоги". Відтак, чоловік зараз займається купівлею машин для ЗСУ та контролем їх доставляння в Україну.
До слова У нього серйозні проблеми, – Оля Полякова розповіла, куди зник Олег Винник
Кошти для автомобілів він виділяє з власного благодійного фонду "Вовчиця" – логотип організації можна побачити на кількох машинах. "Пошуком машин і їхньою купівлею виконавець займається особисто, а також стежить за процесом їхнього доправлення на всіх етапах до України, щоб все було чесно", – констатує адвокат.
Олег Винник допомагає для ЗСУ автомобілями / Фото "ТСН"
Але паралельно з допомогою Олег проходить лікування. Проблеми зі здоров'ям у нього почались ще до війни 24 лютого, через які артисту навіть довелося скасувати кілька концертів. За кордоном Винник звернувся до фахівців, оскільки були загострені моменти, тому лікування триває.
Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресорки до України та не бажає піаритися в час біди. Виконавець ще від 2014 року займає чітку позицію. І це видно у його піснях, а також у тому, що Олег Винник ніколи не давав концерти в РФ. Якби всі були, як наш Винник, то й воєн у світі не було б,
– підсумувала у редакції "ТСН" адвокат Олега.
Інстаграм-сторінка Олега Винника, останній допис 24 квітня / Скриншот
Що казали про "зникнення" Олега його колеги
- Співачка Оля Полякова – одна з небагатьох, яка не засудила Винника, що він зник з медіапростору. Вона казала, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, а у патріотичній позиції колеги вона не сумнівається, оскільки планувала записати з ним спільний трек, але він не міг це зробити, бо дуже переживав за ситуацію в Україні.
- Валерій Харчишин з "Другої Ріки" казав, що чув, як Олег зараз перебуває у Німеччині та дає концерти, бо знає, що по Берліну висять його афіші. Але він переконаний, що фани Винника не забудуть, що той не проводив благодійні концерти й недостатньо говорив про події в Україні.
- Натомість фронтмен Kozak System Іван Леньо вважає Олега сцикуном, який "кинув" Батьківщину та своїх фанів. На його думку, артист з багатомільйонною армією фанів зрадив Україну як громадянин. Ба більше, він порівняв Винника з Софією Ротару, яка всі вісім років війни виступала в росії, а 28 лютого видала один єдиний допис про "російські ракети, які знищують мирних жителів, дітей, руйнують міста України".