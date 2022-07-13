Адвокат Олега Винника нарешті сказала, де подівся співак

В одному з українських видань стало відомо, що наразі Олег Винник мешкає у Берліні, звідки допомагає українцям, а також проходить лікування. Адвокат підкреслює, що він засуджує повномасштабне вторгнення, але на відміну від своїх колег, він не робив гучних заяв.

Як розповіла адвокат, повномасштабне вторгнення Росії до України Олег Винник сприйняв дуже болісно. Свої перші слова хвилювань та відчаю він оприлюднював у соцмережах. Але він "не став робити гучні заяви і красуватися, а обрав шлях цілеспрямованої допомоги". Відтак, чоловік зараз займається купівлею машин для ЗСУ та контролем їх доставляння в Україну.

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Кошти для автомобілів він виділяє з власного благодійного фонду "Вовчиця" – логотип організації можна побачити на кількох машинах. "Пошуком машин і їхньою купівлею виконавець займається особисто, а також стежить за процесом їхнього доправлення на всіх етапах до України, щоб все було чесно", – констатує адвокат.

Олег Винник допомагає для ЗСУ автомобілями / Фото "ТСН"

Але паралельно з допомогою Олег проходить лікування. Проблеми зі здоров'ям у нього почались ще до війни 24 лютого, через які артисту навіть довелося скасувати кілька концертів. За кордоном Винник звернувся до фахівців, оскільки були загострені моменти, тому лікування триває.

Публічно Олег Винник нічого не говорить про своє волонтерство, засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресорки до України та не бажає піаритися в час біди. Виконавець ще від 2014 року займає чітку позицію. І це видно у його піснях, а також у тому, що Олег Винник ніколи не давав концерти в РФ. Якби всі були, як наш Винник, то й воєн у світі не було б,

– підсумувала у редакції "ТСН" адвокат Олега.



Інстаграм-сторінка Олега Винника, останній допис 24 квітня / Скриншот

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