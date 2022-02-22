"Дайте моїй країні спокій": зірки емоційно відреагували на рішення Путіна визнати бойовиків
21 лютого ватажок окупантів офіційно визнав бойовиків на Донбасі. Українські зірки не залишаються осторонь, закликають до миру та наголошують, що нашій країні не потрібна війна.
Цинічні заяви очільника країни-окупантки не залишилися без реакцій цивілізованого світу та українських громадян. Відомі люди у соцмережах також діляться своїми емоціями.
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Українські зірки відреагували на визнання Путіним бойовиків
Григорій та Христина Решетники
Подружжя закликало зберігати спокій, вірити в Україну, бо разом ми сила. Треба бути готовим до всього, але не сумніватися, що правда переможе: "Довіряйте собі! Вірте в Україну! Правда переможе! Віримо та молимося!".
Решетники про визнання бойовиків / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок
Леся Нікітюк
Телеведуча та блогерка закликала, не поширювати в мережі інформацію про пересування військ ЗСУ, адже це може нашкодити нашим військовим і допомогти ворогові.
Леся Нікітюк закликала не поширювати інформацію про ЗСУ / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки
Ілона Гвоздьова
Танцівниця наголосила, що залишається вдома, в Києві. Ілона закликає всіх зберігати здоровий глузд і не панікувати: "Будьте сильні духом і здорові тілом! Ніхто з нас не знає, скільки нам жити на цій землі, то проживімо це життя красиво та щасливо!".
Ілона Гвоздьова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс танцівниці
Ілона Гвоздьова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс танцівниці
Також вона звернулася до блогерів з України та Росії: "Прошу вас донести до своєї аудиторії, що ніхто не хоче війни! Ми хочемо жити та виховувати своїх дітей у мирі!".
Ілона Гвоздьова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс танцівниці
Злата Огнєвіч
Артистка опублікувала фото українських дівчат у національних костюмах й зазначила, що це Полісся у 1917 році. Вона звернулася до окупантів та земляків: "Дуже прошу, дайте моїй країні спокій! Також прошу зберігати спокій і підтримувати близьких. Зараз це дуже важливо для кожного з нас! Обіймаю всім серцем кожного!".
Злата Огнєвіч про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Оля Цибульська
"Все буде добре. Я з тобою. Не боїмося. Все буде Україна. Наш народ відрізняється від інших силою духу та єдністю. Страх – це нормально, але жити в ньому немає сенсу", – написала виконавиця в сторіс. Також вона наголосила на важливості не поширювати інформацію щодо пересування наших військових, оскільки цим може скористатися ворог.
Оля Цибульська про визнання бойовиків на Донбасі / Скриншоти інстаграм-сторіс виконавиці
Світлана Тарабарова
"Я вас обіймаю. Розгублені, налякані, але всім серцем віримо в нашу армію та країну", – сказала артистка.
Світлана Тарабарова про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Катерина Реп'яхова
"Наша країна не здається ніколи! Бо ми сміливі, чесні, незалежні! З вірою в найкраще!", – написала блогерка під промовистим роликом.
Катерина Реп'яхова підтримала Україну: дивіться відео онлайн
Наталка Денисенко
"Чесно, ніколи не думала, що наш президент і його команда будуть настільки крутими! Поки життя продовжується, ми маємо бути готові до всього. Підписники з Росії, знайте, нам не потрібна ваша допомога! Ми хочемо жити в своїй, цілій Україні! Це наші території, наша країна та культура! Тут немає нічого вашого! Пам'ятайте, ви завжди можете відписатися! Не потрібно нічого писати!", – емоційно звернулася акторка.
Наталка Денисенко про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс акторки
Наталка Денисенко про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс акторки
Анна Саліванчук
"Якщо хтось вчора не дочекався промови президента, як я. Бо причин для безсонної ночі немає. Ми нічого і нікому не винні. Слава Україні!", – написала в сторіс акторка.
Анна Саліванчук про ситуацію в країні / Скриншот інстаграм-сторіс акторки
Наталка Карпа
Виконавиця процитувала слова Ліни Костенко: "У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна".
Наталка Карпа про ситуацію в країні / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки
Катерина Бужинська
Співачка закликала всіх молитися за мир в Україні. Вона просить світову спільноту не залишатися осторонь і зупинити війну: "Ми прагнемо миру!".
Катерина Бужинська закликала до молитви та допомоги / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки
Христина Горняк
"Боже, бережи Україну! Дуже сумно, дуже. Але я так сподіваюся на мирен майбутнє", – написала Христина у сторіс.
Юрій Горбунов
"Страх і паніка – найкращі союзники божевільного карлика! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту, робить нас найсильнішими в світі! Віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій! Слава Україні!", – звернувся ведучий до шанувальників.
Юрій Горбунов про ситуацію в Україні / Фото з інстаграму ведучого
Маша Єфросиніна
"Коли прослухала найгірший урок історії. Хто-небудь, оновіть учителю календар і глобус!", – написала співачка під фото.
Реакція Маші Єфросиніної на звернення Путіна / Фото з інстаграму ведучої
Олексій Суханов
"Від сьогодні для мене більше не існує країни, де я народився, виріс, прожив до 2014 року… На жаль, але у мене викликає огиду та презирство чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності, самовизначення! Будь-які спроби знецінити це право є ознакою не тільки тиранії, але й тероризму. І недопустимо, коли подібне собі дозволяє ціла країна, яка претендує на роль у світовій політиці!. Ще страшніше, коли світові лідери замість того, аби відстоювати святе право, усі ці роки пестили екстремістів, хворих на імперськість, перебуваючих у полоні брехні своїх вигадок, ілюзій, ставших, завдяки слабкості та безхребетності північних лідерів, комплексами, які заважають жити здоровим людям, руйнують життя, долі, майбутнє. У мене більше немає минулого, але є сьогодення. Яким би знервованим воно не було, але в Україні, і майбутнє з Україною. Україна була, є і буде, хто б що не говорив. Принаймні, для мене і в моєму житті! Слава Україні! Слава Героям, які загинули і заради світлої пам'яті та величезної людської честі яких, ми маємо зберегти Україну!", – емоційно написав в мережі телеведучий.
Олексій Суханов про Росію / Фото з інстаграму ведучого
Камалія
"Я ненавиджу політику і намагаюся не втручатися в неї, але це мене розлютило: "Президент Байден випустив указ сьогодні, який заборонить інвестиції, торгівлю та фінансування так званих "ЛНР" та "ДНР". Це знущання, зле глузування і образливий вчинок "нашого благодійника" стосовно нас. Вони гадають, що ми повні ідіоти. Про яку торгівлю, інвестиції та фінансування з "ДНР" та "ЛНР" йдеться? Хто із західних країн за останні 8 років торгував, інвестував чи фінансував "ДНР" чи ЛНР"? Тоді до чого це лицемірство? Кому потрібні такі санкції? Америка робить вигляд, що підтримує нас, а насправді заманює нас захищати Європу ціною українських життів, а сама сидить осторонь і допомагє такими санкціями. Ми повинні розуміти, що ми не маємо друзів і захищати Батьківщину нам доведеться самим", – емоційно висловилася співачка.
Камалія висловилася щодо позиції США / Фото з інстаграму співачки
Alina Pash
Аліна Паш заявила, що на деякий час йде з соціальних мереж, однак не змогла залишитися осторонь тих подій, які відбуваються в нашій країні. В інстаграм-сторіс артистка оприлюднила фото, на якому наголосила, що Україна має власну історію, мову, культуру й ніколи не була частиною Росії.
Alina Pash про Україну / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Руслана
"В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога: "Дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба молитись за Україну, за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!", – наголосила артистка.
Руслана закликала молитись за Україну / Фото з інстаграму співачки
Сергій Притула
Тарас Тополя
"Ясно. Лють пре після відосіка? Бігом в ТрО, вже!", – написав лідер гурту "Антитіла" після звернення диктатора.Важливо! Як приєднатися до Територіальної оборони Збройних сил України – дізнавайтеся за посиланням.
Женя Галич
Лідер гурту O.TORVALD Женя Галич також не зміг змовчати: "Я не розумію "мистецького" світового мовчання, "показових, не дієвих санкцій", якими нас годували 8 років! Не розумію світової пасивної, творчої бездіяльності. Не розумію своїх колег, які з заздрісною регулярністю приїжджали на гастролі та фестивалі в мою країну, захоплювалися, яка вона велика та вільна, ніби переживаючи про те, що в моїй країні йде війна, яку розв'язав "ваш президент", а тепер мовчать!
Не розумію опозиційних лідерів, блогерів, музикантів, акторів, публічних людей, які просто мовчать, дозволяючи пропаганді нав'язувати своїй ж аудиторії наглу брехню, нічого не пояснюючи та не реагуючи на весь це п***ець!
Ви виховали, дозволили й дозволяєте цій мерзоті так поводитися зі всім світом, з собою. Весь світ, не реагуючи кардинально, дозволяє диктатору так поводитися. Ковтаючи всі ці роки те г*мно, яким вам годують, знайте – на всіх, хто мовчить і просто спостерігає, лежить відповідальність за кожну смерть, за літніх людей, за покинені будинки, за дітей, які залишилися без батьків, за українців, які втратили цілісність своєї країни!
І найголовніше – на тих, хто мовчить, відповідальність за смерті ваших пацанів, яких ця мерзота відправить на вірну загибель. Не допустіть.
Україна – велика країна! Зараз не 2014. Ми стали іншими. Ми будемо рвати зубами за свою країну. Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!".
Женя Галич звернувся до росіян / Фото з інстаграму співака
У цей тривожний час не залишаються осторонь і блогери. Вони закликають зберігати здорогий глузд, не панікувати та допомагати армії.Зверніть увагу! Благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим" завжди поруч з українськими військовими. Долучитися кожен охочий може за посиланням.
Реакції українських блогерів на визнання Росією бойовиків / Скриншоти інстаграм-сторіс блогерів
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