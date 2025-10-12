Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. Джерело розповіло виданню, як Аллен відреагував за смерть акторки.

До речі Померла оскароносна акторка Даян Кітон: якими були найяскравіші моменти її кар'єри

Він надзвичайно розпачливий, здивований і засмучений новиною про смерть Кітон. Це змушує його задуматись про власну смертність,

– сказало джерело.

Інсайдер зазначив, що Даян Кітон і Вуді Аллен "залишались друзями" майже 60 років після того, як у них розпочались романтичні стосунки. Він додав, що режисер "дуже цінував" акторку і не знав, що у неї погіршився стан здоров'я.

Здавалось, що ніхто не знав. Він був здивований,

– заявив інсайдер.

У фільмі "Енні Голл" Кітон зіграла молоду співачку Енні Голл, а Аллен – коміка Елві Сінгера. У стрічці показана історія стосунків пари.

Навіть були припущення, що фільм "Енні Голл" заснований на стосунках Даян і Вуді – вони зустрічалися у 1960-х роках. Сама ж акторка говорила The New York: "Це неправда, але в цьому є частка правди".

Даян Кітон і Вуді Аллен у фільмі "Енні Голл" / Фото Getty Images

Після успіху "Енні Голл" Даян Кітон продовжила працювати з Вуді Алленом. Вона знялась у таких фільмах режисера: "Інтер'єри", "Манхеттен", "Загадкове вбивство в Манхеттені".

В останньому фільмі Кітон замінила Мію Ферроу – давню соратницю і романтичну партнерку Аллена. Річ у тім, що між ними тривала боротьба за опіку. Вона розпочалась у 1992 році після того, як стало відомо про роман режисера з названою дочкою Ферроу Сун-Ї Превін. На той момент дівчині було близько 20 років.

У 1993 році Мія Ферроу стверджувала, що донька Ділан зізналась їй, що режисер торкався її сексуально і "поводився неналежним чином". Чоловік звинувачення заперечував.

Попри скандал навколо Аллена, Даян Кітон підтримувала друга і вірила йому.

Він найсильніша людина, яку я зустрічала в житті. Він зроблений зі сталі. А якщо говорити про трудову етику – він один із тих людей, які справді навчили мене, що треба наполегливо працювати. Він найдисциплінованіша людина, яку я знаю, за винятком мого батька,

– говорила акторка про режисера у розмові з The Guardian (2014 рік).

Перед смертю Даян Кітон виставила на продаж "будинок мрії"