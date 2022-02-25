Давні друзі Кіркоров та Остапчук послали один одного через війну в Україні

З далеких часів російсько-українського шоу-бізнесу, коли співаки з Росії виступили в Україні, Володимир Остапчук зав'язав тісні стосунки з Філіпом Кіркоровим. Проте зараз їхня дружба закінчилась.

На тлі безжального вторгнення Росії в Україну 24 лютого Остапчук почав публікувати в мережі корисні лінки та інформацію про перемоги ЗСУ та інше. Також він розпочав гостру дискусію з товаришем Кіркоровим, який проігнорував агресію своєї країни.

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Якщо коротко, Кірковоров не захотів підтримати Остапчука та всіх українців у війні, а в підсумку ще й зробив винним самого Володимира.

Знайте, росіяни. Ваше мовчання і підтакування режиму ми ніколи не пробачимо. Під*р. Мені соромно, що ми були знайомі,

– написав Остапчук.

Інформацію з листування читайте нижче:



Володимир Остапчук розсварився з Кіркоровим / Фото з інстаграм-сторіс ведучого



Володимир Остапчук розсварився з Кіркоровим / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Дружба Кіркорова та Остапчука

Зазначимо, що впродовж останніх 8 років, коли була російсько-українська війна, Остапчук продовжував спілкуватись з Кіркоровим та навіть відпочивав разом з ним у Греції у 2021 році. За це його неодноразово засуджував активіст та волонтер Сергій Притула та інші українці. До слова, Філіп Кіркоров завжди був прибічником путінського режиму. Він виступав в окупованому Росією Криму, а також перебуває у базі "Миротворця" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. У серпні 2021 року Кіркорову заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.



Остапчук вітав Кіркорова з днем народженням, називаючи "королем" / Фото з інстаграму ведучого