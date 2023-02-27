"У кого зробили груди": Дашу Квіткову запідозрили у пластичній операції – пікантні фото

У мережі пишуть, що розрив з Добриніним пішов Даші Квітковій на користь. Вона знялася в пікантній фотосесії в сукні з вирізами, яка підкреслила груди. Однак у коментарях одразу ж запитали про пластику.

24-річна Даша Квіткова не страждає після розставання з Нікітою Добриніним, а навпаки насолоджується собою. Вона влаштувала гарячу студійну фотосесію у відвертому образі, спровокувавши чутки про маммопластику.

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Дашу Квіткову запідозрили у пластиці грудей

У кадрі блогерка з'явилася у сміливій чорній сукні з вирізами в зоні декольте, на талії, стегнах і спині. Вона з усіх ракурсів показала струнку фігуру та груди без бюстгальтера, а спокусливий образ доповнила моносережкою на ніс.

Ну це пожежа,

– лаконічно прокоментувала Даша Квіткова.

Даша Квіткова у сукні без бюстгальтера / Фото з інстаграму блогерки

Даша Квіткова у сукні без бюстгальтера / Фото з інстаграму блогерки

Даша Квіткова у сукні без бюстгальтера / Фото з інстаграму блогерки

Дівчину закидали коментарями. Хтось не міг відвести очей, а хтось поцікався, хто зробив Квітковій пластику грудей:

"А в кого зробили груди?";

"Якщо дійсно пластика, то капець як гарно й підібрано під її тіло, я аж задивилася";

"Та видно відразу зміни. Але ж як зроблено, розкішно просто. Хірург супер, і стиль Даші, як має виглядати тіло. Немає цих натягнутих куль, як у всіх";

"Так гарно зроблені груди. Прям дуже, дуже подобається, підкажіть, якому лікареві довірилися?"

Блогерка ніяк не відреагувала на коментарі, але раніше лягала під ніж пластичного хірурга. У грудні 2021 року вона зробила ринопластику в Едгара Камінського, щоб прибрати ямку на носі. Однак уже у жовтні 2022 року Квіткова розкритикувала зіркового хірурга, бо ямка повернулася, а ніздрі стали різні. Ба більше, його клініка відмовилася виправляти це безкоштовно, наполягала на консультації в Італії, куди блогерка мала б полетіти своїм коштом.