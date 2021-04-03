Украинская звезда Playboy Даша Астафьева много лет посвятила поп-группе Nikita, наставником которой был Юрий Никитин. Как выяснилось, девушку пытались выкупить у продюсера за 2,5 миллиона долларов.

Настоящую популярность 35-летняя Даша Астафьева получила благодаря карьере фотомодели, покорив мир пикантными съемками. За появление в рекламных фотосессиях она получает большие гонорары, однако наибольшую сумму ей предлагали за переход под крыло другого наставника.

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Певица поделилась, что ее хотели выкупить у Юрия Никитина за 2,5 миллиона долларов – почти 70 миллионов гривен! Несмотря на то, что Даша Астафьева была солисткой группы Nikita вплоть до её распада, на предложение она не согласилась. К слову, в составе коллектива Nikita, в котором знаменитость пела с DJ NANA, она получала не очень большой процент от гонораров – менее 50 процентов.

Да, самую большую сумму денег Астафьева заработала за съемку, но не в стиле ню – триста сотен долларов. За эти средства она смогла позволить себе квартиру. Модель также вспомнила, что первые деньги получила благодаря саду бабушки.

"Я срывала дома у бабушки груши и выходила трассу. Мы с другими детьми продавали", – призналась Даша Астафьева.

Полное интервью Даши Астафьевой: смотрите видео онлайн

В новом интервью знаменитость рассказала и о том, что никогда не забудет 4 марта этого года. Тогда она попала в больницу и перенесла операцию из-за внутреннего кровотечения. Модель безответственно относилась к своему здоровью – игнорировала сильную боль в животе и утоляла её обезболивающими.