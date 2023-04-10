Даша Квіткова зробила собі подарунок за 2 тисячі доларів: "Вирішила підняти настрій"

Після розриву з Нікітою Добриніним Даша Квіткова ні в чому собі не відмовляє. Вона то літає на Мальдіви, то тішить себе дорогими подарунками. Так, щоб підняти настрій, блогерка купила каблучку Cartie за понад 2 тисячі доларів.

Українські зірки полюбляють французький ювелірний дім Cartie. Володимир Остапчук, наприклад, дарував його коханій на 8 березня, тоді як Даша Квіткова купує собі розкішні каблучки без жодного приводу.

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Даша Квіткова купила каблучку за 2 тисячі доларів

Блогерка-мільйонниця обрала каблучку Clash de Cartier з рожевого золота. На офіційному сайті бренду така коштує 2 240 доларів – майже 85 тисяч гривень.

Був поганий настрій. Вирішила його собі підняти,

– прокоментувала Даша Квіткова.

Даша Квіткова купила собі каблучку Cartie / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Даша Квіткова, на відміну від багатьох блогерів-мільйонників, не приховує свій заробіток. У січні в інтерв'ю Маші Єфросиніній вона казала, що заробляє від 30 до 40 тисяч доларів у місяць, але ця сума ділиться на всю команду.

"Це не чистий мій заробіток. У мене є дуже велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Плюс щодня я роблю донати", – пояснювала Квіткова й наголошувала, що заробляє не тільки на рекламних інтеграціях, а й на академії віддалених професій, на крипті.