Популярна українська блогерка Даша Квіткова вкотре опублікувала романтичну світлину, де позує разом із чоловіком, телеведучим Нікітою Добриніним. Закохані відправилися у зимову відпустку на Мальдіви, де й зробили миловидний кадр.

Подружжя Квіткової та Добриніна після новорічно-різдвяних свят вирішило відпочити від насичених робочих буднів і набратися сил для продуктивного року. На особистій сторінці в інстаграмі блогерка активно публікує світлини з райського куточка планети та насолоджується кожним моментом цієї відпустки.

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Знаменита пара не втрачає нагоди на відпочинку робити красиві фото. Закохані не соромляться показувати почуття на камеру і фіксують найяскравіші моменти. Днями Даша поширила в мережі надзвичайно романтичний кадр.

Романтичне фото Квіткової та Добриніна

Подружжя зробило атмосферну фотографію на березі океану. Даша та Нікіта позували на тлі бірюзової водички. Вагітна Квіткова ніжно обіймала свого коханого, який тримав її на руках. Дівчина одягнула легку літню сукню блакитного кольору з принтом. Довге кучеряве волосся вона забрала назад. Даша щиро усміхалася, притулившись до свого обранця.

Нікіта постав перед камерою у білій сорочці та чорних шортах. На його обличчі також сяяла усмішка, Чоловік щасливий, адже зовсім скоро він стане татом. На цей момент Добринін довго чекав і тепер його кохана носить під серцем дитину.

"Чоловік", – коротко написала Даша в публікації і додала емоджі у вигляді сердечка.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін на Мальдівах / Фото з інстаграму Даші Квіткової