Популярная украинская блогерка Даша Квиткова в очередной раз опубликовала романтическую фотографию, где позирует вместе с мужем, телеведущим Никитой Добрыниным. Влюбленные отправились в зимний отпуск на Мальдивы, где и сделали миловидный кадр.

Супруги Квиткова и Добрынин после новогодне-рождественских праздников решили отдохнуть от насыщенных рабочих будней и набраться сил для продуктивного года. На личной странице в инстаграме блогер активно публикует фотографии из райского уголка планеты и наслаждается каждым моментом этого отпуска.

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Знаменитая пара не упускает случая на отдыхе делать красивые фото. Влюбленные не стесняются показывать чувства на камеру и фиксируют самые яркие моменты. На днях Даша опубликовала в сети чрезвычайно романтичный кадр.

Романтическое фото Квитковой и Добрынина

Супруги сделали атмосферную фотографию на берегу океана. Даша и Никита позировали на фоне бирюзовой воды. Беременная Квиткова нежно обнимала своего возлюбленного, который держал ее на руках. Девушка надела легкое летнее платье голубого цвета с принтом. Длинные вьющиеся волосы она забрала назад. Даша искренне улыбалась, прижавшись к своему избраннику.

Никита предстал перед камерой в белой рубашке и черных шортах. На его лице также сияла улыбка, Мужчина счастлив, ведь совсем скоро он станет папой. Этого момента Добрынин долго ждал и теперь его возлюбленная носит под сердцем ребенка.

"Муж", – коротко написала Даша в публикации и добавила эмоджи в виде сердечка.



Даша Квиткова и Никита Добрынин на Мальдивах / Фото из инстаграма Даши Квитковой