Подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна продовжує зачаровувати мережу романтичними фото. Днями блогерка показала новий кадр й поділилась, що малюк вже почав штовхатися.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін незабаром вперше стануть батьками. Вони часто влаштовують зворушливі фотосесії, де демонструють радість від очікування на народження первістка.

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Нове фото Даші Квіткової та Нікіта Добриніна

Подружжя позувало на ліжку. Вони усміхалися, Даша заплющила очі, а Нікіта закохано дивився на дружину. Добринін лежав біля коханої у білій футболці. Блогерка позувала у білизні та сорочці, яку розстібнула, щоб підкреслити вагітний животик.

Романтичний образ Даша Квіткова доповнила аксесуарами та чорним манікюром. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму Даші Квіткової

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