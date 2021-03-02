Даша Квіткова зачарувала ніжним фото з Нікітою Добриніним
Подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна продовжує зачаровувати мережу романтичними фото. Днями блогерка показала новий кадр й поділилась, що малюк вже почав штовхатися.
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Даша Квіткова та Нікіта Добринін незабаром вперше стануть батьками. Вони часто влаштовують зворушливі фотосесії, де демонструють радість від очікування на народження первістка.
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Нове фото Даші Квіткової та Нікіта Добриніна
Подружжя позувало на ліжку. Вони усміхалися, Даша заплющила очі, а Нікіта закохано дивився на дружину. Добринін лежав біля коханої у білій футболці. Блогерка позувала у білизні та сорочці, яку розстібнула, щоб підкреслити вагітний животик.
Романтичний образ Даша Квіткова доповнила аксесуарами та чорним манікюром. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Даша Квіткова розповіла про самопочуття
- Зараз вагітна блогерка перебуває на 20 тижні вагітності.
- Дівчина розповіла, що нещодавно Нікіта Добринін вперше відчув, як штовхається малюк. Тому тепер Даша відчуває порухи хлопчика майже щодня.
- Блогерка зізналась, що зараз її вага – 64 кілограми. Вона поділилась, що це є норма ваги для вагітної. Спочатку Даша важила 55 кілограмів.
- Подружжя планувало зробити 3D УЗД, але їм не вийшло, тому що малюк прокинувся і весь час крутився, закриваючись ручками. "У його плани фотографія не входила", – написала блогерка.
- Дівчина додала, що тепер вона тепер дотримується дієти, оскільки вага збільшується швидше.
- "Забудькуватість і легка загальмованість – все ще присутня і нікуди не планує йти", – розповіла Даша Квіткова.
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